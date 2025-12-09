Trump autorizará la venta a China de los semiconductores de IA de Nvidia

Los congresistas demócratas criticaron la decisión, que vieron como un gran error que fortalecerá la economía y al ejército chinos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lunes que llegó a un acuerdo con su homólogo chino, Xi Jinping, para permitir que el gigante estadounidense Nvidia exporte semiconductores de inteligencia artificial (IA) avanzada a China.

El anuncio representa un cambio significativo en la política estadounidense de exportación de chips de IA avanzada, que el gobierno del antecesor de Trump, Joe Biden, había restringido considerablemente por motivos de seguridad nacional relacionados con las aplicaciones militares chinas.

En una publicación en su plataforma Truth Social, Trump afirmó haber comunicado a Xi que Washington autorizaría a Nvidia a enviar sus unidades de procesamiento gráfico (GPU) H200 a "clientes aprobados en China y otros países, bajo condiciones que permitan una sólida seguridad nacional".

"¡El presidente Xi respondió positivamente! El 25% se pagará a Estados Unidos", escribió Trump, sin proporcionar más detalles sobre el funcionamiento del mecanismo de pago.

Trump criticó el enfoque de Biden. "Obligaba a nuestras grandes empresas a gastar MILES DE MILLONES DE DÓLARES en la fabricación de productos 'degradados' que nadie quería, una idea terrible que frenó la innovación y perjudicó al trabajador estadounidense", señaló.

Con esto se refería al requisito impuesto por la administración Biden a las empresas de chips de crear versiones modificadas y menos potentes específicamente para el mercado chino. Estos chips tenían capacidades reducidas (por ejemplo, velocidades de procesamiento más bajas) para cumplir con las regulaciones de control de exportaciones.

El portavoz de la cancillería china, Guo Jiakun, no confirmó explícitamente el acuerdo al ser preguntado al respecto pero afirmó que "China siempre abogó por el beneficio mutuo y los resultados 'win-win' [en que todos ganan] a través de la cooperación entre China y Estados Unidos".

Apoyar el empleo

Bajo las restricciones de la era Biden, se bloqueó la exportación a China de las GPU H200 y otros chips avanzados similares. Lanzados inicialmente en el segundo trimestre de 2024, los H200 están aproximadamente 18 meses por detrás de las ofertas de vanguardia de la compañía.

"Aplaudimos la decisión del presidente Trump de permitir que la industria de chips de Estados Unidos compita para apoyar empleos bien remunerados y la manufactura" en el país, dijo un portavoz de Nvidia a la AFP tras el anuncio que hizo el mandatario republicano.

Trump, además, afirmó que su decisión busca "apoyar el empleo estadounidense, fortalecer la industria manufacturera estadounidense y beneficiar a los contribuyentes estadounidenses".

El mandatario enfatizó que los chips más avanzados de Nvidia (la serie Blackwell y los próximos procesadores Rubin) no están incluidos en el acuerdo y siguen estando disponibles solo para clientes estadounidenses.

Las unidades de procesamiento gráfico o GPU se utilizan para entrenar los modelos de IA que constituyen la base de la revolución de la IA generativa iniciada con el lanzamiento de ChatGPT en 2022.

El Departamento de Comercio está ultimando los detalles de implementación, y Trump ha afirmado que "el mismo enfoque se aplicará a AMD, Intel y otras grandes empresas estadounidenses".

Carrera por la IA

El anuncio se produce en medio de las tensiones comerciales entre Washington y Pekín, que compiten por el dominio de la tecnología de inteligencia artificial.

El director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, ha presionado intensamente a la Casa Blanca para que revierta la política de la era Biden.

Varios senadores demócratas tildaron en un comunicado la decisión de Trump como un "colosal error económico y de seguridad nacional".

Con esos chips, China podrá "hacer que sus armas sean más letales, llevar a cabo ciberataques más eficaces contra empresas estadounidenses e infraestructura crítica", señalaron los legisladores.

Alex Stapp, del gabinete Institute for Progress, radicado en Washington, dijo que esa política constituye un "enorme gol en propia puerta" pues las unidades H200 son "seis veces más potentes que las H20, que eran los chips más potentes autorizados a la exportación".

Por su parte, Zhang Yi, de la empresa de investigación tecnológica china iiMedia, apuntó que la llegada al mercado de GPU con IA de Nvidia no disuadirá a China a desarrollar sus propios chips avanzados.

"En lugar de eso, lo que hará es forzar su aceleración", pues un arancel estadounidense del 25% aumentará los costes para las empresas chinas, ya preocupadas por la seguridad de sus cadenas de suministro, dijo a la AFP.