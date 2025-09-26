Trump llama 'policía corrupto' a Comey, exdirector del FBI imputado

Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia.

Washington, Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, continuó el viernes con sus muestras de satisfacción por la imputación de uno de sus rivales políticos, el exdirector del FBI James Comey, a quien calificó de "policía corrupto".

Comey fue acusado en la víspera de falso testimonio y obstrucción de la justicia en relación con la investigación que llevó a cabo para determinar si Rusia interfirió en las elecciones de 2016, que ganó Trump, y sobre si miembros de su campaña habían coludido.

Los presidentes estadounidenses históricamente se han esforzado para mostrar, al menos en público, una clara separación entre la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, una tradición que Trump está rompiendo.

"Es un policía corrupto, y siempre lo ha sido", por lo que "¡deberá pagar un precio muy alto!", afirmó Trump en un comunicado publicado en su plataforma Truth Social, en una muestra más de su intento de influir sobre el Departamento de Justicia.

Trump despidió a Comey en 2017, durante su primer mandato presidencial, en medio de la investigación sobre interferencia electoral.

Comey aseguró que es inocente y se declaró listo para encarar a la justicia.

Los cargos en su contra fueron presentados pocos días después de que el presidente exigiera públicamente a la fiscal general, Pam Bondi, que tomara medidas contra los que Trump considera sus enemigos.

"¡JUSTICIA EN ESTADOS UNIDOS!", escribió el republicano, quien aseguró no tener nada que ver con la imputación de "uno de los peores seres humanos a los que se ha enfrentado este país".

Si es declarado culpable, Comey enfrenta hasta cinco años de prisión, según la fiscal federal que presentó los cargos, Lindsey Halligan, exabogada personal del mandatario y designada por Trump hace pocos días pese a no tener experiencia en la fiscalía.

Halligan ocupó la plaza de Erik Siebert, quien dimitió como fiscal federal del distrito Este de Virginia bajo presión de Trump tras informar al Departamento de Justicia que no había pruebas suficientes para acusar a Comey o a la fiscal general de Nueva York, Letitia James.

Desde que asumió el cargo en enero, Trump, el primer mandatario en ejercicio de Estados Unidos condenado penalmente, ha tomado una serie de medidas punitivas contra sus enemigos y oponentes políticos.

Trump fue objeto de varias investigaciones después de dejar la Casa Blanca en 2020.