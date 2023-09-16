Violencia en México: Balacera deja al menos seis muertos

Guadalajara, México/Al menos seis muertos dejó un ataque a balazos la noche del viernes en el occidental estado mexicano de Jalisco, una región golpeada por la violencia ligada al crimen organizado, informaron autoridades este sábado.

La balacera se registró en la localidad de Teocaltiche la noche del viernes, en medio de los festejos de un nuevo aniversario de la independencia de México, informó la fiscalía de Jalisco en un comunicado.

"En el interior de un bar ubicado en la colonia Maravillas fueron agredidas varias personas a tiros, por lo que policías municipales se trasladaron al sitio", señaló.

Inicialmente la Fiscalía dio cuenta del fallecimiento de cuatro personas, aunque este sábado confirmó seis muertes.

El occidental estado de Jalisco se ha visto sacudido por la violencia ligada al poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más grandes de México.

La localidad de Teocaltiche, al norte de Guadalajara, capital de Jalisco, fue escenario el 2 de septiembre de otro ataque a balazos en el que murieron dos policías.

México registra más de 340,000 asesinatos y unas 100,000 desapariciones, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.