Una nueva ola de calor primaveral sacude Europa

El récord de la temperatura más alta jamás registrada en junio --35,6°C, alcanzados en 1957 y 1976-- podría superarse a comienzos de la próxima semana, según el servicio meteorológico británico.

De España al Reino Unido, millones de europeos enfrentan a partir de este viernes una segunda ola de calor en menos de un mes, vinculada al cambio climático, especialmente en Francia, donde las autoridades convocaron una reunión de crisis.

Los científicos alertan de que las olas de calor en Europa se vuelven más frecuentes a causa del cambio climático. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), mataron a más de 200.000 personas en Europa en los últimos cuatro años.

En Francia, más de 41 millones de franceses estarán el sábado en zonas donde se decretó la alerta naranja, la segunda en importancia del país, en este segundo episodio de ola de calor que sacude Europa este año, tras el de finales de mayo.

La situación es especialmente dura en los barrios de clase trabajadora con sus grandes bloques de viviendas. "Nos asfixiamos", resumió Léria, una ama de casa de 32 años, en una de los bloques de Nanterre, a las afueras de París.

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, convocó para el sábado una reunión de la célula de crisis para abordar la ola de calor, máxime cuando el domingo se celebra la popular Fiesta de la Música.

Ese día, algunos departamentos franceses podrían pasar "a alerta roja por ola de calor", con temperaturas que rondarán los 30ºC por la noche y los 40ºC durante el día, advirtió el ministro del Interior, Laurent Nuñez.

Calor, alcohol y música

Este acontecimiento festivo congrega cada año a millones de personas en las calles de Francia para disfrutar de conciertos al aire libre y beber alcohol. Algunas ciudades lo anularon, pero el gobierno descartó una cancelación generalizada.

No obstante, la ministra de Salud, Stéphanie Rist, llamó a la prudencia: "El alcohol, con el calor, provoca consecuencias muy importantes" para la salud, "nos deshidratamos el doble o el triple" y "acabamos en urgencias mucho más rápido".

En París, el Ayuntamiento esperan unos dos millones de personas en las calles, como el año pasado, entre ellos miles de británicos que, motivados por las redes sociales, se preparan ya para viajar a la capital para revivir la "Fiesta".

"En cada esquina había una fiesta de barrio", explicó Serpico Collins, de 33 años, que vive en el barrio londinense de Camden y que el domingo volverá a recorrer las calles de París a la búsqueda de música en directo y sesiones de DJ desde balcones.

El presidente Emmanuel Macron llamó a "cuidar de las personas mayores, de las más vulnerables" porque "son días difíciles". Las autoridades anularon varios eventos deportivos y atrasaron los exámenes finales para obtener el diploma de bachiller.

¿Récord en el Reino Unido?

Entre marzo y mayo, Francia vivió la primavera más cálida desde que comenzaron los registros en el año 1900, al igual que Inglaterra y Gales, según la agencia meteorológica Met Office.

En el Reino Unido, el pico de calor se espera para lunes o martes, con temperaturas que podrían superar los 34ºC, y las autoridades decretaron la alerta naranja en Londres y gran parte del sur de Inglaterra.

El récord de la temperatura más alta jamás registrada en junio --35,6°C, alcanzados en 1957 y 1976-- podría superarse a comienzos de la próxima semana, según el servicio meteorológico británico.

En España, las autoridades lanzaron una alerta por ola de calor extrema que debería afectar a la mayor parte del país, así como a las Islas Baleares, a partir del domingo. Las temperaturas deberían rondar los 40ºC en algunas regiones.

De Hungría a Eslovaquia, pasando por Austria, también se temen temperaturas elevadas. En Suiza, donde podrían alcanzar los 37ºC, los alumnos de 4 y 5 años quedarán exentos de asistir a la escuela lunes y martes en Ginebra.