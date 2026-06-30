Al menos nueve muertos por bombardeos rusos en Ucrania

Rusia bombardea Ucrania casi a diario desde el inicio de la invasión, lanzada en febrero de 2022, que ha derivado en el peor conflicto en Europa.

Al menos nueve personas murieron y decenas resultaron heridas en bombardeos rusos en varios puntos de Ucrania, informaron este lunes las autoridades ucranianas.

Un ataque de misil en Dnipró, en el este de Ucrania, dejó cinco muertos y 28 heridos, de los cuales cuatro están en estado crítico, indicó el jefe de la administración militar de la región de Dnipropetrovsk, Oleksandr Ganja.

La policía precisó que el misil impactó contra una "empresa privada" en esta ciudad industrial, que con frecuencia es blanco de ataques de Moscú.

En Járkov, una bomba teleguiada provocó la muerte de una mujer de 23 años, y dejó también 10 heridos.

En tanto, tres personas murieron y varias otras sufrieron heridas, entre ellas un niño, en un ataque con dron contra un autobús en la ciudad de Zaporiyia, informó el lunes el jefe de la administración militar de la región homónima, Ivan Fedorov.

Rusia bombardea Ucrania casi a diario desde el inicio de la invasión, lanzada en febrero de 2022, que ha derivado en el peor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

Por su parte, Ucrania ha intensificado sus ataques en represalia contra territorio ruso y zonas ocupadas por Moscú en el este.

Las negociaciones bajo mediación de Estados Unidos para poner fin al conflicto siguen estancadas.