Al menos ocho civiles muertos en bombardeos en Ucrania

Las autoridades difundieron imágenes de varios edificios en llamas, con ventanas destrozadas y estancias cubiertas de escombros.

Una mujer y su hija de 11 años murieron el martes en bombardeos rusos contra la ciudad de Sloviansk, en la región de Donetsk, en el este de Ucrania, informaron las autoridades ucranianas.

En la parte de la región ucraniana bajo ocupación rusa de Zaporiyia, los ataques ucranianos causaron cinco muertos y nueve heridos, afirmó en Natalia Romanitchenko, jefa del distrito municipal de Vasílivka, bajo autoridad de Moscú.

Además un hombre también murió tras un ataque con dron ucraniano en la región rusa de Bélgorod, según autoridades locales.

Otras 16 personas resultaron heridas en los bombardeos rusos contra Sloviansk, realizados con "seis bombas planeadoras" lanzadas desde aviones, indicó la fiscalía regional ucraniana en Telegram en un balance actualizado.

La región de Donetsk, escenario de intensos combates, está parcialmente bajo control de las fuerzas de Kiev. Es una de las cuatro regiones ucranianas cuya anexión reclama el Kremlin, además de la península de Crimea.

Las fuerzas rusas se encuentran actualmente a unos 15 kilómetros de Sloviansk, que contaba con unos 100.000 habitantes antes de la invasión a gran escala de 2022.