Ocho personas en 'condiciones inestables' por rayo que cayó cerca de seguidores de Bolsonaro en Brasil

Brasilia, Brasil/Al menos 30 personas resultaron heridas, ocho de ellas en “condiciones inestables”, por un rayo que cayó cerca de seguidores del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro cuando realizaban una protesta en Brasilia este domingo, informaron los bomberos.

Miles de manifestantes se habían concentrado bajo una fuerte lluvia en los alrededores de una plaza en apoyo a Bolsonaro, quien cumple una condena de 27 años de prisión por intento de golpe de Estado en un penal a las afueras de la capital brasileña.

El cuerpo de bomberos informó en una nota enviada a la AFP que atendió en el lugar a 72 personas tras el incidente. De esas, 30 personas fueron trasladadas a dos hospitales cercanos.

“Ocho víctimas presentaban condiciones inestables”, añadió.

El exjefe de Estado (2019-2022) fue declarado culpable en septiembre pasado de conspiración para aferrarse al poder de forma “autoritaria” tras su derrota ante Lula en 2022.

Sus aliados en el Congreso, de mayoría conservadora, esperan el regreso de las labores legislativas en febrero para ratificar una ley que podría reducir ese periodo a poco más de dos años, pese al veto de Lula.

Con enormes paraguas, impermeables y camisetas de la selección brasileña, miles de sus seguidores desafiaron la tormenta cerca de la plaza de Cruzeiro, donde se concentraron tras una marcha promovida por el influenciador y diputado bolsonarista Nikolas Ferreira.

Fueron sorprendidos por un destello y un estruendo, según un video difundido por medios locales y en redes sociales. Seguidamente, algunas víctimas eran cargadas de brazo por otros asistentes.

Ferreira inició la caminata el lunes desde el interior del estado de Minas Gerais, sumándose otros aliados del expresidente, incluido su hijo Carlos Bolsonaro.

A pocos kilómetros de la protesta, las autoridades colocaron vallas frente al palacio presidencial de Planalto, informó el gabinete de seguridad.

El 8 de enero de 2023, ese edificio y otras sedes de poder fueron invadidas y saqueadas durante disturbios de simpatizantes de Bolsonaro. De 70 años y con problemas de salud, Bolsonaro está recluido desde el 15 de enero en el centro penitenciario Papuda, en las afueras de Brasilia.

Aunque tiene una celda mayor y otras comodidades, sus abogados y familiares presionan para que se le autorice la prisión domiciliaria por motivos de salud.

El excapitán del ejército, que sufre las secuelas de un ataque con arma blanca en 2018, niega cualquier intento de golpe de Estado y denuncia “persecución política”.

Ya inhabilitado para postularse a cargos públicos, eligió a su hijo mayor, el senador Flavio Bolsonaro, como candidato presidencial para las elecciones de octubre, en las que podría enfrentar nuevamente a Lula, quien busca un cuarto mandato.