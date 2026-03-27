Oposición de Ecuador denuncia obstrucción para participar en elecciones de alcaldes

Los comicios se realizarán el 29 de noviembre de 2026 y la inscripción de candidaturas está prevista para agosto, cuando aún estará vigente la sanción contra Revolución Ciudadana.

El mayor partido de oposición de Ecuador rechazó el viernes una decisión de la autoridad electoral de adelantar a noviembre las elecciones locales previstas para el próximo año, pues en la práctica le impide postular a sus candidatos.

El partido izquierdista Revolución Ciudadana, afín al exmandatario Rafael Correa (2007-2017), fue inhabilitado en marzo por nueve meses debido a una investigación fiscal por el presunto delito de lavado de activos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) argumentó que los comicios ya no se realizarán el 14 de febrero de 2027 pues estima que entre enero y marzo del próximo año habrá fuertes lluvias e "inundaciones con potenciales afectaciones a la población, a la infraestructura, a los recintos electorales y a la red vial".

Los comicios se realizarán el 29 de noviembre de 2026 y la inscripción de candidaturas está prevista para agosto, cuando aún estará vigente la sanción contra Revolución Ciudadana.

"Nos creen realmente estúpidos", escribió en X Correa, prófugo de la justicia ecuatoriana y condenado por corrupción.

De su lado, la presidenta del partido Gabriela Rivadeneira le pidió a sus candidatos desafiliarse de Revolución Ciudadana "de manera inmediata" y participar de todas formas en los comicios.

"Esto es temporal, esto solamente es para este proceso electoral", añadió.

El CNE aseguró que el objetivo del cambio es "garantizar a la ciudadanía el ejercicio efectivo de sus derechos de participación" democrática.

En el poder desde 2023, el presidente derechista Daniel Noboa gobierna con políticas de línea dura y culpa a Correa de muchos de los problemas que sumen al país en una crisis económica y de seguridad.