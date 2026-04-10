Orbán acusa a sus rivales de ‘conspiración’ a dos días de las elecciones en Hungría

El país europeo de poco menos de 10 millones de habitantes celebra el domingo unas elecciones legislativas en las que Orbán, de 62 años, busca un quinto mandato.

El primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, acusó este viernes a sus "adversarios" de intentar generar "caos" y de "conspirar con servicios de inteligencia extranjeros" con el fin de cuestionar los resultados de las elecciones legislativas del domingo.

El país europeo de poco menos de 10 millones de habitantes celebra el domingo unas elecciones legislativas en las que Orbán, de 62 años, busca un quinto mandato.

Pero por primera vez desde su llegada al poder en 2010, este firme opositor a la inmigración y a los derechos LGTBQ no parte como favorito. Las encuestas independientes apuntan a una victoria de su rival conservador y proeuropeo Péter Magyar.

En un mensaje publicado en Facebook, Orbán acusó a sus "adversarios" de "conspirar con servicios de inteligencia extranjeros" para arrebatarle el poder.

Denunció además "amenazas de violencia" contra sus partidarios, "acusaciones de fraude electoral fabricadas" y "manifestaciones preorganizadas" incluso antes del conteo de votos.

El dirigente del partido conservador Tisza, Péter Magyar, replicó pidiendo a los húngaros "no ceder ante ningún tipo de provocación y mantener la serenidad".

También invitó a Orbán a "aceptar" el voto del pueblo húngaro con "la calma y la dignidad que se imponen".

Los "fraudes electorales en curso, llevados a cabo desde hace meses por el partido en el poder, Fidesz, así como los actos delictivos, las operaciones de inteligencia, la desinformación y las noticias falsas, no pueden cambiar el hecho de que Tisza va a ganar estas elecciones", dijo en un mensaje en Facebook.

Magyar también había advertido, antes de la visita del vicepresidente estadounidense JD Vance esta semana a Hungría, sobre un intento de Washington de influir en la votación.

Este viernes, Donald Trump ofreció poner "todo el poderío económico" de Estados Unidos para ayudar a Hungría si su aliado, el primer ministro Victor Orbán, es reelegido en las elecciones del domingo.

"Estamos entusiasmados por invertir en la futura prosperidad que se generará gracias a la continuidad del liderazgo de Orbán", dijo Trump en su red Truth Social.

El jueves por la noche, Trump ya había anunciado su apoyo a Orbán.

"Hungría: VOTEN POR VIKTOR ORBÁN. Es un verdadero amigo, un luchador y un GANADOR, y cuenta con mi apoyo total y absoluto", escribió Trump en Truth Social.

Los estrechos lazos de Orbán con Estados Unidos y también su cercanía a Rusia contrastan con las tensas relaciones que mantiene con sus socios europeos.

Durante sus 16 años en el poder, el nacionalista se ha enfrentado a Bruselas en numerosas ocasiones.

La UE lo acusa de acallar las voces críticas y de poner en entredicho el Estado de derecho, y congeló miles de millones de euros de fondos europeos para Budapest.