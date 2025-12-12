Perú y Ecuador acuerdan luchar contra el crimen organizado y la minería ilegal

La fuerza pública binacional contribuirá a reforzar el control de los 1.500 km de frontera, según el acuerdo.

Perú y Ecuador acordaron el viernes en Quito luchar en conjunto contra el crimen organizado y la minería ilegal, en especial en la frontera que comparten ambos países golpeados por la violencia de bandas narco.

Perú es el segundo productor mundial de cocaína después de Colombia. La mayoría de la droga de ambos sale por los estratégicos puertos ecuatorianos en el Pacífico, de la mano de organizaciones transnacionales que alimentan una grave crisis de seguridad.

El presidente peruano, José Jerí, y su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, encabezaron una reunión con ministros en el Palacio de Carondelet, sede del gobierno en Quito, para tratar temas de violencia, economía y programas sociales.

Es "momento de llevar nuestras relaciones bilaterales, nuestros entendimientos a un nivel más alto", dijo a la prensa Jerí, quien en octubre asumió el poder de manera interina tras la destitución de la entonces mandataria Dina Boluarte (2022-2025).

La fuerza pública binacional contribuirá a reforzar el control de los 1.500 km de frontera, según el acuerdo.

Noboa también celebró el pacto, en momentos en que enfrenta récords de homicidios y una violencia sin precedentes.

"Hemos abierto un diálogo que jamás se deberá cerrar (...) para el desarrollo de nuestra región", apuntó.

Los gobiernos también pactaron garantizar el abastecimiento de combustibles en la zona limítrofe e intercambiar petróleo y gas natural.

Más temprano, Noboa destacó el "excelente nivel" de las relaciones entre Perú y Ecuador, que en 1998 suscribieron un acuerdo de paz para poner fin a una vieja disputa territorial que derivó en tres guerras en el siglo anterior, la última en 1995.

El intercambio comercial bilateral fue por 2.037 millones de dólares en 2024 y por 1.683 millones entre enero y octubre de este año, según el Banco Central ecuatoriano.