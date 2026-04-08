Pese a críticas, cacique Raoni declara su apoyo a Lula en elecciones de octubre

El líder indígena más influyente de Brasil, reconocible por su gran disco labial, ha forjado buenos lazos con el dirigente izquierdista.

El cacique brasileño Raoni Metuktire, reconocido defensor mundial de la Amazonía, declaró este miércoles a la AFP su apoyo a la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en los comicios de octubre, pese a haber criticado un polémico proyecto ambiental durante su mandato.

El líder indígena más influyente de Brasil, reconocible por su gran disco labial, ha forjado buenos lazos con el dirigente izquierdista.

Al inicio de su tercer mandato, en enero de 2023, Raoni subió con Lula la rampa del palacio presidencial para su investidura. Hace un año, recibió a Lula en su aldea en la tierra indígena Capoto/Jarina.

Pero Raoni también le ha reservado duras críticas: en noviembre advirtió que no dudaría en "tirarle de la oreja" por su aval a la exploración petrolera iniciada cerca de la desembocadura del río Amazonas.

"Voy a apoyarlo", afirmó a la AFP el nonagenario cacique en lengua kayapó, con traducción de un intérprete, al margen de una concentración de pueblos indígenas brasileños esta semana en Brasilia.

El mandatario, de 80 años, aspira a ganar un cuarto mandato en octubre ante el senador Flávio Bolsonaro, de 44, e hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro.

Lula "ya demarcó algunas tierras indígenas, entonces lo apoyo para que siga siendo presidente", dijo Raoni.

Desde 2023 Lula aprobó la homologación de una veintena de territorios para uso exclusivo de las comunidades autóctonas, y exhibe una caída espectacular de la deforestación en la Amazonía.

Los grupos aborígenes brasileños marcharán en Brasilia el jueves para pedir que se protejan nuevas tierras bajo el pedido "Lula, demarca".

El movimiento indígena se inclina mayoritariamente por Lula, al que comparan favorablemente con su antecesor Bolsonaro.

El gobierno del ultraderechista congeló las demarcaciones de tierras y facilitó la deforestación en la Amazonía.

Raoni denunció a Bolsonaro ante la Corte Penal Internacional por los devastadores fuegos que en 2019 arrasaron parte de la mayor selva tropical del planeta.

El cacique advirtió que la minería ilegal y la deforestación siguen "amenazando" la forma de vida tradicional de los indígenas.

El dirigente rechaza la construcción planeada de una línea de ferrocarril de casi 1.000 kilómetros que atravesaría la Amazonía. El proyecto está bajo debate de la corte suprema esta semana.

"El clima está cada vez más diferente. Ustedes los no indígenas tienen ese pensamiento malo de destruir la naturaleza y contaminar los ríos que provoca esa crisis climática", dijo el líder indígena.

"Eso nos perjudica a todos en Brasil", señaló.