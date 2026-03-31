Petro abre inédita pugna con emisor en Colombia por alza de tasas de interés

De cara a su último año en el poder, Petro decretó para 2026 un histórico aumento del 23,7% del salario mínimo, una medida que, según analistas, podría presionar al alza la inflación.

El presidente colombiano Gustavo Petro acusó al banco central de intentar "matar la economía" del país, tras el aumento de las tasas de interés.

El ministro de Hacienda del primer gobierno izquierdista de la historia de Colombia se retiró de la junta directiva del emisor tras manifestar su desacuerdo con el alza en 100 puntos básicos, hasta 11,25%.

El banco central está facultado por la Constitución para elevar el interés del crédito para controlar la inflación, que en 2025 cerró en 5,1%, por encima de las expectativas del gobierno.

Petro, que había solicitado reducir las tasas para estimular la economía, acusó en X al Banco de la República de buscar "aumentar las ganancias de los dueños de la deuda pública, que son los mismos banqueros".

El gerente del banco central, Leonardo Villar, señaló que el organismo tiene el "mandato constitucional" de "mantener el poder adquisitivo de la moneda" colombiana.

El Banco de la República es independiente, pero su consejo directivo es presidido por el ministro de Hacienda.

La inédita confrontación se produce a dos meses de las elecciones presidenciales, en las que el candidato del partido de Petro parte como favorito.

El año pasado el PIB creció 2,6%, pero Petro dejará al país con un alto déficit fiscal por el aumento del gasto público y la alta inversión en programas sociales, de acuerdo con expertos.

Alejandro Useche, profesor de la Escuela de Administración de la Universidad del Rosario, explicó a la AFP que la disputa supone un "elemento adicional de inestabilidad" e "incertidumbre" para un "entorno económico social bastante complejo".

De cara a su último año en el poder, Petro decretó para 2026 un histórico aumento del 23,7% del salario mínimo, una medida que, según analistas, podría presionar al alza la inflación.

El mandatario tildó las decisiones del Banco de la República como "una posición política de oposición".

Los dichos de Petro son un "mensaje" para los mercados financieros de "mayor volatilidad", sostuvo Useche.