Petro afirma que narcocultivos en Colombia aumentaron 3% en 2024

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró el martes que los narcocultivos en Colombia aumentaron un 3% en 2024, en medio de tensiones con Estados Unidos por la alta producción de cocaína.

El mandatario izquierdista se anticipó a la publicación del informe anual de Naciones Unidas sobre sembradíos de hoja de coca, el principal componente de la droga y que usualmente se publica a mediados de año.

Desde hace semanas se enfrenta con su homólogo estadounidense, Donald Trump, en una guerra de palabras que ha ido escalando. Trump tilda a Petro de "jefe del narcotráfico" y lo acusa de no hacer esfuerzos suficientes para detener a las mafias que llevan narcóticos a su país.

La cantidad de narcocultivos "solo aumentó 3%" con respecto a 2023, escribió Petro en la red X. Con esta medición, en el país hay 262.000 hectáreas de narcocultivos, de acuerdo con el mandatario.

Trump retiró la certificación de Colombia como país aliado en la lucha contra las drogas, revocó la visa de Petro e impuso sanciones financieras contra el presidente, su esposa, su hijo mayor y el Ministro del Interior, Armando Benedetti.

Petro sostiene que el informe de 2023 de la ONU tenía errores metodológicos, pues contemplaba miles de hectáreas de coca que no están siendo utilizadas en la cadena del narcotráfico.

En medio de la presión de Washington, Naciones Unidas le propuso a su gobierno implementar una nueva estrategia de medición, al reconocer que sus datos eran "limitados".

Medios de comunicación aseguran que la presentación del balance para este año está retrasada por los desacuerdos que expresó el mandatario.

Petro anticipó que unas 80.000 hectáreas que aparecerán en el informe de 2024 "están abandonadas hace más de tres años" y 22.000 están en proceso de ser removidas como parte de un programa de sustitución de cultivos.

El izquierdista también reclama que países consumidores como Estados Unidos no hacen esfuerzos para reducir la demanda.

"Las zonas de enclave se mantienen por el aumento de consumo de cocaína en Europa, las ciudades del cono sur y Australia", añadió.

El presidente colombiano lidera el rechazo en la región a los ataques de las fuerzas estadounidenses contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el Caribe, que de momento dejan un saldo de al menos 57 muertos.