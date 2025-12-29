Petróleo sube atento a las negociaciones sobre la guerra en Ucrania

Washington, Estados Unidos/Los precios del petróleo subieron el lunes a medida que el mercado estimaba que las negociaciones para el fin de la guerra de Ucrania aún no tienen efecto y podrían prolongarse.

El precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en febrero ganó un 2,14%, hasta 61,94 dólares. El West Texas Intermediate (WTI) para entrega en el mismo mes aumentó un 2,36%, hasta 58,08 dólares por barril.

La Casa Blanca anunció el lunes que el presidente Donald Trump sostuvo una llamada positiva con su homólogo ruso, Vladimir Putin, un día después de que el mandatario estadounidense se reuniera con su contraparte de Ucrania, Volodimir Zelenski, en Florida.

En los últimos meses hemos visto conversaciones entre Estados Unidos, Rusia y Ucrania, pero cuando se llega a las cuestiones realmente difíciles sobre seguridad y territorio, no se encuentran soluciones”, dijo a la AFP el analista Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

“Como consecuencia, el conflicto en Ucrania continúa y el mercado petrolero integra en sus precios un nivel de riesgo geopolítico vinculado a esta guerra”, agregó.

Pese al optimismo expresado por Trump, el presidente fue evasivo al responder si la guerra en Ucrania puede terminar en las próximas semanas.

De acuerdo con analistas del mercado energético, un eventual acuerdo permitiría el levantamiento de sanciones de Estados Unidos a Rusia, facilitando que el país exporte más barriles de crudo. Sin embargo, mientras el conflicto continúe, los precios del petróleo seguirán presionados al alza.