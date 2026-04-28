Petróleo sube por falta de avances en la reapertura del estrecho de Ormuz

Los precios del petróleo subieron el lunes después de un fin de semana marcado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán.

Los precios del petróleo subieron el lunes después de un fin de semana marcado por la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, lo que aumentó el temor de que se prolongue el bloqueo del estrecho de Ormuz.

El precio del barril Brent del mar del Norte, la referencia mundial, para entrega en junio subió un 2,75% hasta 108,23 dólares.

La referencia estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entrega el mismo mes ganó un 2,09% hasta 96,37 dólares.

El sábado, Donald Trump canceló el viaje de su delegación a Pakistán para negociar con Irán. Si "quieren hablar, pueden venir o nos pueden llamar", dijo el presidente el domingo.

Según el medio estadounidense Axios, Teherán había enviado a Estados Unidos una nueva propuesta para la reapertura del estrecho y terminar la guerra, y solo en una fecha posterior abordar la cuestión nuclear.

Pero el secretario de Estado Marco Rubio dijo el lunes, en Fox News, que la propuesta iraní no se ajustaba a las expectativas de Washington.

"La ausencia de avances significa que el mercado se tensiona día a día, lo que obliga a los precios del petróleo a reajustarse al alza", explicaron analistas de ING.

En una visita a Rusia, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, culpó a Estados Unidos del fracaso en los diálogos de paz.