El plan de 10 puntos publicado por Irán no es el que recibió EEUU, dice Casa Blanca

Los medios estatales iraníes publicaron después un plan de 10 puntos que incluía, de manera destacada, el mantenimiento del control iraní sobre la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz.

El plan de diez puntos difundido públicamente por Irán no es el que recibió Washington y que sirve de base de negociación, declaró este miércoles una alta fuente de la Casa Blanca.

"El documento al que hace referencia la prensa no es el plan en el que estamos trabajando. No vamos a negociar públicamente", indicó esta fuente, que pidió el anonimato, después de que el presidente Donald Trump mencionara el martes un plan "viable" presentado por Irán.

Una frágil tregua fue anunciada por Trump poco antes del fin de su ultimátum contra Irán el martes, y luego confirmado con declaraciones diferentes por Teherán.

Trump había dicho en su declaración que era un alto el fuego de dos semanas, que abría negociaciones en principio directas.

"Recibimos una propuesta de 10 puntos de Irán y creemos que es una base viable sobre la cual negociar", explicó en su mensaje.

Los medios estatales iraníes publicaron después un plan de 10 puntos que incluía, de manera destacada, el mantenimiento del control iraní sobre la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz, el fin de las sanciones internacionales contra el país y la "aceptación" del enriquecimiento de uranio.

Estos puntos contradicen las declaraciones públicas de Washington sobre lo que quiere que haga Irán.