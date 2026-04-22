Policía española desarticula plataforma de difusión ilegal de manga por internet

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables "de un delito continuado contra la propiedad intelectual", agregó la nota.

La policía española informó el miércoles que desmanteló la que describió como la mayor plataforma de distribución ilícita por internet de manga en español, operativa desde hace más de una década y que contaba con millones de usuarios en todo el mundo.

Las autoridades detuvieron a tres personas en la provincia andaluza de Almería, en el sur de España, por su relación con este servicio que ofrecía desde 2014 acceso gratuito y no autorizado a un "volumen masivo" de títulos de manga, según indicó la Policía Nacional española en un comunicado.

Los agentes calculan que la página generó más de cuatro millones de euros (unos 4,7 millones de dólares) en ingresos a través de publicidad agresiva, en su mayoría mediante la aparición constante de ventanas emergentes de pornografía, a pesar de que muchos de sus usuarios eran menores de edad.

De acuerdo con la Policía Nacional, se trataba de "la mayor plataforma de distribución ilícita online de manga en español", que contaba además "con fuerte implantación en todo el mercado hispanohablante".

Su uso, según señalaron, generó un fuerte perjuicio económico y reputacional a editoriales, traductores y otros titulares de derechos, al erosionar los canales de distribución legal.

Los tres detenidos pasaron a disposición judicial como presuntos responsables "de un delito continuado contra la propiedad intelectual", agregó la nota.

El manga, término que designa los cómics y las novelas gráficas japonesas, es un pilar de la industria editorial de Japón y cuenta con una creciente masa de lectores global.

Las historias manga son muy diversas e incluyen, entre otras, obras de fantasía, sagas históricas y de ciencia ficción.