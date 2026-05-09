‘Prácticamente nula’ posibilidad de que primer caso de hantavirus en crucero se haya contagiado en Ushuaia

Tras zarpar de Ushuaia, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

Las autoridades provinciales de Tierra del Fuego en Argentina dijeron este viernes que "es prácticamente nula" la posibilidad de que la pareja neerlandesa vinculada al brote de hantavirus en un crucero se haya contagiado en Ushuaia, ciudad desde la que zarpó el barco.

El crucero MV Hondius ha generado una alerta sanitaria por el brote de la enfermedad, que se transmite a través de las heces, la orina o la saliva de roedores infectados y para la que no existe tratamiento ni vacuna.

Se cree que un pasajero lo contrajo antes de embarcar el 1 de abril y contagió a otras personas a bordo. Al menos tres pasajeros murieron: el matrimonio neerlandés y una alemana.

"Es prácticamente nula la posibilidad, no puedo confirmarlo porque esto es biología", afirmó el viernes en conferencia de prensa el director de Epidemiología provincial, Juan Petrina.

El responsable dijo basarse en el período de incubación del virus, el historial sanitario de la provincia y la ruta previa de los pasajeros.

Petrina destacó que la pareja estuvo solo 48 horas en Ushuaia antes de embarcar y, por lo tanto, "no dan los cálculos" para que se hayan contagiado en la provincia teniendo en cuenta el periodo de incubación de la enfermedad y la fecha de inicio de los síntomas informada por la OMS.

A eso se suma el historial de Tierra del Fuego: ubicada en el extremo sur del país, no tiene casos de hantavirus desde que existen registros (1996).

Según el ministerio de Salud argentino la variante de hantavirus del crucero "corresponde a la cepa Andes, con presencia en (las provincias argentinas) Chubut, Río Negro y Neuquén, y el sur de Chile".

El ministerio informó que la pareja neerlandesa ingresó a Argentina el 27 de noviembre y desde entonces viajó por varias provincias del país y también por Chile y Uruguay.

Petrina dijo que la pareja estuvo en una zona del sur de Chile con brotes activos de hantavirus con tasas de letalidad elevadas.

Confirmó además que investigadores viajarán a Ushuaia para capturar y analizar roedores en las zonas recorridas por la pareja.

Tras zarpar de Ushuaia, el buque hizo escala en varias islas remotas a lo largo del trayecto.

Las autoridades sanitarias internacionales insisten en el "bajo" nivel de riesgo epidémico debido a que el virus es menos contagioso que el covid-19, pero están rastreando los posibles contactos de algunos pasajeros del buque que desembarcaron antes.