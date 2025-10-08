Precios del petróleo casi en equilibrio a la espera de datos sobre demanda

Desde abril, ocho miembros del cartel han aumentado sus cuotas de producción en más de 2,5 millones de barriles diarios.

Los precios del petróleo se mantuvieron casi en equilibrio el martes a la espera de indicadores sobre el nivel de demanda, después del anuncio de un nuevo aumento de la producción de la alianza Opep+ a partir de noviembre.

El barril del Brent del mar del Norte para entrega en diciembre cedió un marginal 0,03% a 65,45 dólares.

Su equivalente estadounidense, el barril de West Texas Intermediate, para entrega en noviembre, perdió 0,06% a 61,73 dólares.

Arabia Saudita, Rusia y otros seis miembros claves de la alianza Opep+ decidieron el domingo aumentar la producción de petróleo en 137.000 barriles por día a partir de noviembre.

Se esperaba un incremento, pero una parte del mercado estimaba que sería mucho mayor.

Si la Opep+ "no inunda el mercado" con su decisión, "seguirá estando bien abastecido en el transcurso de los dos próximos meses", dijo a la AFP el analista Andy Lipow, de Lipow Oil Associates.

Este aumento de la producción preocupa a los operadores. "Seguimos teniendo operaciones estacionales de mantenimiento de las refinerías en Estados Unidos, lo que reduce la demanda al mismo tiempo", señaló Lipow.

Agregó que el mercado revisará con atención la publicación el miércoles de las reservas semanales de crudo en Estados Unidos, que probablemente ofrecerán una mejor evaluación del riesgo de sobreoferta.