Presidenta interina de Venezuela celebra avances en sector petrolero en firma de acuerdos con Chevron

Estados Unidos ha otorgado licencias que permiten a seis multinacionales, entre ellas Chevron, operar en campos petroleros venezolanos a pesar del embargo.

Caracas, Venezuela/La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, celebró el lunes los avances en el sector petrolero para la inversión extranjera, en el marco de una firma de acuerdos con el gigante estadounidense Chevron para aumentar la producción de crudo.

Tras la caída del mandatario Nicolás Maduro en una incursión estadounidense en enero, Rodríguez gobierna de manera interina bajo la presión de Washington, que dice estar a cargo del país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo.

Rodríguez promulgó a fines de enero una reforma a la ley de hidrocarburos que allana el camino para facilitar los negocios con Estados Unidos e incrementar el flujo de dólares al país.

"Hay caminos legales en nuestro país para que las inversiones se sientan seguras y sientan que pueden tener un porvenir próspero", dijo la mandataria desde el palacio presidencial de Miraflores.

Directivos de Chevron suscribieron dos acuerdos con la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) en un acto oficial en el que participaron funcionarios de la administración de Donald Trump, como Kyle Haustveit, subsecretario de Energía Fósil y Gestión de Carbono.

"Aprovecho para insistir en que debemos avanzar hacia una Venezuela sin sanciones, siempre", destacó Rodríguez.

El primer acuerdo aumentó la participación accionaria de la firma estadounidense en Petroindependencia a 49%, anunció Javier La Rosa, representante de Chevron en Venezuela. Chevron tenía una participación del 34% en esa empresa mixta que opera en la Faja Petrolífera del Orinoco, donde se encuentran los mayores yacimientos del país.

El segundo le permitirá a Chevron llevar a cabo actividades de exploración, perforación y producción en el campo Ayacucho 8, también en la Faja.

Estados Unidos ha otorgado licencias que permiten a seis multinacionales, entre ellas Chevron, operar en campos petroleros venezolanos a pesar del embargo al que se encuentra sometida la industria local desde 2019.

La otrora potencia petrolera busca incrementar su producción en 2026. Produjo 1,2 millones de barriles diarios (b/d) en 2025, tras un mínimo histórico de unos 360.000 b/d en 2020.

En marzo, Venezuela produjo poco más de un millón b/d, según el último informe de la OPEP.

El sector petrolero es la principal industria del país, pero se ha visto muy golpeada tras años de corrupción, desinversión y pésimos manejos, que las sanciones impuestas por Estados Unidos agravaron.