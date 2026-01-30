Presidenta de Venezuela anuncia ley de amnistía general

Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas.

La presidenta Delcy Rodríguez anunció el viernes una amnistía general en Venezuela, a pocos días de que se cumpla un mes desde que asumió el poder tras el derrocamiento de Nicolás Maduro en una incursión militar de Estados Unidos.

Rodríguez era vicepresidenta de Maduro y heredó el poder tras su captura la madrugada del 3 de enero.

La mandataria participó este viernes de la apertura del año judicial en la sede de la corte suprema, un acto al que tradicionalmente acude el presidente.

"Hemos decidió impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el período de violencia política de 1999 al presente", informó Rodríguez en su discurso.

La ley debe ser discutida en el Parlamento venezolano, de mayoría oficialista.

Sin detallar a quiénes sí se aplicaría la amnistía, la presidenta afirmó que quedarán excluidos "aquellos procesados o condenados por homicidio, por tráfico de drogas, por corrupción y por violaciones graves a los derechos humanos".

Rodríguez anunció asimismo el cierre de la temida cárcel del Helicoide, sede del servicio de inteligencia (Sebin) en Caracas. La oposición y activistas de derechos humanos la denuncian como un centro de tortura.

Ordenó convertirlo "en un centro social, deportivo, cultural y comercial para la familia policial y para las comunidades aledañas", indicó.

Venezuela suma poco más de 700 presos políticos, según la ONG especializada Foro Penal, muchos detenidos en el propio Helicoide.

Y desde el 8 de enero fueron excarcelados unos 300 presos como parte de un proceso anunciado por Rodríguez que avanzó lentamente.

Pidió igualmente un "nuevo sistema de justicia" en Venezuela, donde el sistema actual que ha sido señalado por oenegés y opositores de ser corrupto y servil al chavismo.