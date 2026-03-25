El presidente de Bielorrusia visita por primera vez Corea del Norte

Lukashenko visitó el Palacio del Sol de Kumsusan —donde yacen embalsamados los cuerpos del padre y del abuelo de Kim— para rendirles homenaje

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, fue recibido por el líder norcoreano Kim Jong Un a su llegada a Pyongyang en su primera visita a la hermética nación, informó el jueves la agencia estatal KCNA.

Kim acogió "con agrado" y dio una "cálida" bienvenida a Lukashenko durante una ceremonia celebrada el 25 de marzo en la Plaza Kim Il Sung, según este medio oficial norcoreano.

Lukashenko visitó el Palacio del Sol de Kumsusan —donde yacen embalsamados los cuerpos del padre y del abuelo de Kim— para rendirles homenaje, flanqueado por altos funcionarios norcoreanos. Allí dejó un ramo de flores en nombre del presidente ruso, Vladimir Putin, añadió el informe.

En otro acto, Lukashenko depositó una corona en la Torre de la Liberación y guardó un minuto de silencio junto a Kim "en memoria de los caídos combatientes del Ejército soviético que consagraron sus valiosas vidas a la sagrada guerra por la liberación de Corea", señaló la KCNA, en referencia al fin del dominio colonial japonés en 1945, al término de la Segunda Guerra Mundial.

En las fotos difundidas por la KCNA se veía a ambos líderes saludándose y a Lukashenko colocando una mano en la espalda de Kim mientras los dos sonreían. En el fondo, varias personas agitaban las banderas de los dos países. Otra imagen mostraba a Kim presentando a sus funcionarios a Lukashenko.

Ambas naciones han brindado ayuda a Moscú en su guerra en Ucrania: Pyongyang envió tropas terrestres y armas, y Minsk sirvió como plataforma de lanzamiento para la invasión rusa de 2022.

Los servicios de inteligencia surcoreanos y de países occidentales estimaron que Corea del Norte ha enviado miles de soldados a Rusia, principalmente a la región de Kursk, junto con proyectiles de artillería, misiles y sistemas de cohetes.

Violaciones de derechos humanos

Corea del Norte ha estado sometida a una andanada de sanciones de países occidentales, principalmente debido a su programa de armas nucleares y a su actividad misilística, pero también por su apoyo a la guerra de Rusia contra Ucrania.

Los analistas señalan que Corea del Norte ha recibido a cambio ayuda financiera, tecnología militar, alimentos y energía por parte de Rusia. Putin realizó una visita en 2024.

Este apoyo ha ayudado a Pyongyang a reducir su dependencia de su tradicional sostén, China.

Organizaciones internacionales de derechos humanos acusan a Corea del Norte de torturas, ejecuciones públicas, trabajo forzoso y severas restricciones a la libertad de expresión y de movimiento.

Lukashenko, por su parte, ha acercado aún más a Minsk a la órbita de Rusia y ha reprimido la disidencia durante las tres décadas que lleva en el poder.

Los países occidentales ha impuesto fuertes sanciones a Bielorrusia por su papel en facilitar la invasión rusa de Ucrania y por su represión de las protestas de 2020.

Bielorrusia ha liberado a decenas de presos en los últimos meses, en gran medida bajo la presión de Estados Unidos, incluidos 250 a principios de este mes.

Pero aún mantiene a cientos más, muchos de ellos detenidos tras las elecciones de 2020, ampliamente consideradas como fraudulentas por la oposición.