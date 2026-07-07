Presidente electo de Colombia suspende transición con el gobierno de Petro

El trámite de relevo para la trasmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema de derecha.

Bogotá, Colombia/El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, ordenó el martes a su equipo que interrumpa "de manera inmediata" el proceso de transición con el gobierno de Gustavo Petro.

El trámite de relevo para la trasmisión de mando el 7 de agosto transcurre en medio de tensiones entre el mandatario saliente de izquierda y el entrante de extrema de derecha. Petro se niega a reconocer el resultado del balotaje de junio y De la Espriella señala al gobierno actual de supuesta corrupción.

De la Espriella, que ganó el balotaje de junio por un estrecho margen al candidato oficialista Iván Cepeda, dio "instrucciones" a su equipo de trabajo "para que suspenda de manera inmediata el proceso de empalme con el gobierno corrupto que termina su periodo", según anunció en la red social X.

En medio del proceso de transición, De la Espriella denuncia haber hallado rastros de corrupción y "contratos a dedo" durante el gobierno de Petro.

De su lado, Petro desconoce la "legitimidad" de De la Espriella y convocó a manifestaciones el 20 de julio, fecha para la que anunció su discurso de despedida. El senador Cepeda reconoció por su parte los resultados de la elección, pero se declaró en "desobediencia civil" frente al nuevo gobierno.

Observadores internacionales y autoridades electorales descartaron cualquier tipo de manipulación en los comicios.

"Mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional", dijo De la Espriella. Sin más detalles, anunció que a lo largo del día explicará "las razones de esta decisión".

De la Espriella, un abogado que debuta en la política, promete fomentar la inversión privada, recortar el Estado en un 40% y endurecer el combate a guerrillas y carteles narcotraficantes, en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década y tras intentos fallidos de Petro de negociar la paz con grupos armados.

El mandatario electo ya anunció los nombres de sus futuros ministros de Interior, Hacienda, Ambiente y Defensa.