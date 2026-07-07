EEUU restablece sanciones sobre petróleo iraní tras ataques a petroleros en Ormuz

La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

El gobierno estadounidense revocó el martes una licencia que levantaba temporalmente las sanciones al petróleo de Irán, después de ataques a petroleros en el estrecho de Ormuz, en medio de negociaciones entre Teherán y Washington sobre el fin de la guerra en Oriente Medio.

"Las acciones de Irán en el estrecho fueron totalmente inaceptables para Estados Unidos y tendrán consecuencias", dijo un funcionario del Departamento del Tesoro estadounidense a la AFP.

La exención anunciada en junio había permitido inicialmente a la República Islámica producir, vender y entregar petróleo crudo y productos relacionados hasta el 21 de agosto.

La medida de Washington se produce después de que tres petroleros, entre ellos un buque catarí que transportaba gas natural licuado, fueran alcanzados por proyectiles con pocas horas de diferencia en el estrecho de Ormuz, según monitores marítimos y Catar.

Ataque "inaceptable"

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó que un "proyectil desconocido" impactó a un petrolero durante la noche y provocó un incendio, antes de que otros dos buques fueran alcanzados, al menos uno de ellos por un dron.

Los tres buques fueron atacados cerca de Omán, que había propuesto un corredor de tránsito temporal por su costa, una iniciativa a la que Irán se opone mientras busca imponer tasas a los barcos que utilizan el estrecho paso marítimo.

Catar dijo que uno de los buques era su metanero de GNL Al-Rekayyat y culpó a Irán, denunciando un ataque "inaceptable" contra la navegación marítima internacional.

"Consideramos a Irán plenamente responsable desde el punto de vista legal de este ataque y de cualquier daño o repercusión resultante", escribió en X el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Catar, Majed Al Ansari.

Irán respondió condenando las acusaciones de Catar.

"El portavoz del ministro de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, dijo que las acusaciones de Catar contra Irán por el supuesto ataque de un buque vinculado al país en el estrecho de Ormuz el martes eran cuestionables y contrarias al principio de buena vecindad, describiéndolas como inaceptables", informó la agencia oficial de noticias IRNA.

"Ninguna alternativa"

Los ataques han reavivado las preocupaciones sobre la libertad de navegación después de que Irán levantara su bloqueo de la vía marítima tras un frágil alto el fuego con Estados Unidos.

El funcionario del Tesoro estadounidense dijo el martes que su memorando de entendimiento con Irán está basado "enteramente en el cumplimiento" de las condiciones de navegación, y advirtió que Teherán solo verá beneficios si muestra "buena conducta".

El futuro de Ormuz, la principal ruta para las exportaciones energéticas del Golfo, ha sido un punto de fricción durante las negociaciones entre Teherán y Washington para poner fin de forma permanente al conflicto.

El martes, los precios del petróleo subieron más de un 2% ya que los nuevos ataques reavivaron la preocupación por el suministro energético mundial.

"Nos encontramos ahora en un periodo delicado en el que se están explorando posibles alternativas a un sistema iraní de peajes o tarifas", declaró a la AFP Andreas Krieg, experto en seguridad del King's College de Londres.

"Irán está enviando una señal clara de que no se aceptará ninguna alternativa".