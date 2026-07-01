Presidente Kast de Chile advierte sobre un ‘terremoto silencioso’: el crimen organizado

El presidente de Chile, José Antonio Kast, advirtió en su mensaje durante la cumbre de presidentes de Mercosur en Paraguay que la región está siendo azotada por otro "terremoto" tras el sufrido por Venezuela, uno "más lento, más silencioso": el crimen organizado.

Aunque la agenda del bloque está dominada por el comercio, Kast y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aprovecharon sus intervenciones como mandatarios de Estados asociados al Mercosur para reclamar una mayor coordinación regional frente al avance de las organizaciones criminales transnacionales.

"De una tragedia, del dolor, de la desesperanza, nace también la esperanza", dijo Kast al recordar la ayuda enviada por los países de la región a Venezuela, golpeada por dos mortíferos terremotos consecutivos que destruyeron la semana pasada el norte del país y dejaron más de 1.700 muertos.

"Pero hay un segundo terremoto (...) más lento, más silencioso, que puede llegar a asesinar a más personas (...) Ese terremoto se llama crimen organizado", prosiguió el presidente chileno de ultraderecha, quien asumió en marzo tras una campaña electoral centrada en el combate a la delincuencia.

Detalló que el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero y la minería ilegal, entre otros, conforman un "terremoto que mata año a año a miles de personas".

Al tiempo que el Mercosur -conformado por Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay y Uruguay- se ocupa de discutir cuotas arancelarias en el comercio exterior, es necesario que se asegure además de que "la inversión llegue sin pagar un costo adicional cobrado por el crimen organizado".

Su llamado fue respaldado por el presidente Noboa, cuyo país sufrió en los últimos años un fuerte deterioro de la seguridad por la expansión de bandas vinculadas al narcotráfico.

En Ecuador "tomamos la decisión de enfrentar al narcoterrorismo con toda la fuerza del Estado, pero esta es una guerra que ningún país puede pelear solo. Los carteles buscan destruir la democracia y nuestra libertad", dijo.