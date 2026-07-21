Victorio Vergara Batista: A 28 años de su partida, el rugido del 'Tigre de la Candelaria' sigue vivo en Panamá

Hoy, a 28 años de su partida, el "Tigre de la Candelaria" sigue rugiendo en cada acorde, en cada baile y en cada panameño que encuentra en sus canciones un pedazo de la historia musical del país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Este 21 de julio se cumplen 28 años de la muerte de Victorio Vergara Batista, una de las figuras más influyentes de la música típica panameña, cuya voz y acordeón marcaron a generaciones y consolidaron un legado que permanece vigente en la identidad cultural del país.

Conocido como "El Tigre de la Candelaria" o "El Mandamás", Vergara falleció el 21 de julio de 1998, a los 54 años, tras sufrir un derrame cerebral. Su partida sorprendió a Panamá cuando se encontraba en el apogeo de su carrera artística, con un conjunto musical que dominaba los escenarios y las fiestas populares de todo el territorio nacional.

Casi tres décadas después, su ausencia física no ha apagado el eco de sus interpretaciones. Por el contrario, sus canciones continúan sonando en emisoras, cantaderas, bailes y celebraciones patronales, convirtiéndose en parte esencial del patrimonio musical panameño.

Su tumba, ubicada en el cementerio de Las Tablas, se ha transformado con el paso de los años en un sitio de homenaje para fanáticos, familiares y músicos que, cada 21 de julio, recuerdan al artista con flores, oraciones y, sobre todo, con su música.

Para muchos exponentes de la música típica, Victorio Vergara trascendió el papel de intérprete para convertirse en un referente artístico y cultural. Incluso las nuevas generaciones de acordeonistas, que nunca tuvieron la oportunidad de conocerlo en vida, siguen estudiando su estilo e interpretando sus canciones como una fuente de inspiración.

Temas como "Esa mujer", "Vivimos un secreto", "Nuestro romance", "La Papuja", "Pobre tonto enamorado", "La Yerbita" y "Vivimos del recuerdo" permanecen vigentes en el repertorio de las fiestas patronales, especialmente en Las Tablas, la tierra que lo vio nacer y donde su legado continúa más presente que nunca.

Además de su faceta artística, Victorio Vergara era reconocido por su profunda devoción a Santa Librada, patrona de Las Tablas. El destino quiso que su fallecimiento ocurriera precisamente en la víspera de las tradicionales festividades en honor a la santa, una coincidencia que muchos de sus seguidores recuerdan con especial significado.

Nacido el 24 de diciembre de 1943, Victorio Vergara revolucionó la música típica panameña con un estilo inconfundible que combinó letras cargadas de sentimiento con un acordeón que conquistó al público dentro y fuera del país. A lo largo de su carrera grabó decenas de producciones discográficas y se convirtió en uno de los artistas más populares de la historia del género.

Hoy, a 28 años de su partida, el "Tigre de la Candelaria" sigue rugiendo en cada acorde, en cada baile y en cada panameño que encuentra en sus canciones un pedazo de la historia musical del país. Su legado demuestra que los grandes artistas nunca mueren: permanecen vivos mientras su obra siga emocionando a nuevas generaciones.

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