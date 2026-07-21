Lotería Nacional capacita a más de 50 inspectores para combatir la venta clandestina y los billetes casados

El director de la LNB, Isidro Carbonell, explicó que los inspectores forman parte del personal de la institución y serán la primera línea de fiscalización para enfrentar tanto la venta ilegal de lotería como las malas prácticas detectadas entre algunos billeteros.

La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) inició este martes la capacitación de más de 50 inspectores que participarán en operativos para combatir la venta clandestina de lotería y otras prácticas irregulares, como la comercialización de billetes "casados" con rifas o juegos.

Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) inició este martes la capacitación de más de 50 inspectores que participarán en operativos para combatir la venta clandestina de lotería y otras prácticas irregulares, como la comercialización de billetes "casados" con rifas o juegos.

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