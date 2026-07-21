Lotería Nacional capacita a más de 50 inspectores para combatir la venta clandestina y los billetes casados
El director de la LNB, Isidro Carbonell, explicó que los inspectores forman parte del personal de la institución y serán la primera línea de fiscalización para enfrentar tanto la venta ilegal de lotería como las malas prácticas detectadas entre algunos billeteros.
Ciudad de Panamá, Panamá/La Lotería Nacional de Beneficencia (LNB) inició este martes la capacitación de más de 50 inspectores que participarán en operativos para combatir la venta clandestina de lotería y otras prácticas irregulares, como la comercialización de billetes "casados" con rifas o juegos.