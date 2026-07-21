¡Hasta 35 minutos de tráfico! Residentes exigen reparación de la vía Bolívar en Colón tras meses de deterioro

Uno de los principales reclamos es la gran cantidad de huecos y cráteres que dificultan la circulación. Según los afectados, recorrer un tramo que normalmente toma unos cinco minutos puede demorar hasta 35 minutos debido al deterioro de la vía.

El deterioro de la vía Bolívar, en dirección hacia Costa Abajo de la provincia de Colón, se ha convertido en un problema diario para conductores y residentes, quienes denuncian el mal estado de la carretera, los prolongados tranques y los constantes daños que sufren sus vehículos.

Colón/El deterioro de la vía Bolívar, en dirección hacia Costa Abajo de la provincia de Colón, se ha convertido en un problema diario para conductores y residentes, quienes denuncian el mal estado de la carretera, los prolongados tranques y los constantes daños que sufren sus vehículos.

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