Uno de los principales reclamos es la gran cantidad de huecos y cráteres que dificultan la circulación. Según los afectados, recorrer un tramo que normalmente toma unos cinco minutos puede demorar hasta 35 minutos debido al deterioro de la vía.

Colón/El deterioro de la vía Bolívar, en dirección hacia Costa Abajo de la provincia de Colón, se ha convertido en un problema diario para conductores y residentes, quienes denuncian el mal estado de la carretera, los prolongados tranques y los constantes daños que sufren sus vehículos.