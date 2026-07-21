Marc Anthony y Nadia Ferreira anuncian el nacimiento de su hija Myla: 'Estamos en las nubes'

Con el nacimiento de Myla , Marc Anthony y Nadia Ferreira se convierten en padres por segunda ocasión. Para el intérprete de Vivir mi vida, sin embargo, la bebé representa su octavo hijo , ya que también es padre de seis hijos fruto de relaciones anteriores.

El cantante puertorriqueño Marc Anthony y la modelo paraguaya Nadia Ferreira anunciaron el nacimiento de su segunda hija en común, Myla, una noticia que compartieron con sus millones de seguidores a través de las redes sociales.

Fue el propio artista quien dio a conocer la feliz noticia en su cuenta de Instagram con un emotivo mensaje acompañado de fotografías familiares.

"Qué bendición tan grande poder compartir con ustedes la llegada de nuestra preciosa MYLA. No se imaginan la felicidad que tenemos en casa, estamos en las nubes", escribió Marc Anthony.

Las imágenes muestran algunos de los primeros momentos de la recién nacida junto a su familia. En una de ellas aparece Marquito, de tres años, sosteniendo con ternura a su hermana menor, mientras sus padres observan la escena. En otra fotografía, la pareja posa junto a sus dos hijos, acariciando la mano de la pequeña mientras duerme.

Con el nacimiento de Myla, Marc Anthony y Nadia Ferreira se convierten en padres por segunda ocasión. Para el intérprete de Vivir mi vida, sin embargo, la bebé representa su octavo hijo, ya que también es padre de seis hijos fruto de relaciones anteriores.

El salsero tuvo una hija, Ariana, con la expolicía Debbie Rosado, con quien también crió a Alex, a quien adoptó durante esa relación. Más tarde tuvo dos hijos, Cristian y Ryan, con la ex Miss Universo Dayanara Torres, y posteriormente dio la bienvenida a los mellizos Emme y Max junto a la cantante Jennifer López.

La historia de amor entre Marc Anthony y Nadia Ferreira comenzó años antes de su matrimonio. Ambos se conocieron durante un concierto del artista en Paraguay en 2016, aunque fue en 2022 cuando volvieron a coincidir en actividades de la fundación Maestro Cares, organización creada por el cantante para impulsar proyectos educativos y mejorar la calidad de vida de niños en situación de vulnerabilidad. A partir de ese reencuentro iniciaron su relación, que culminó con su boda en enero de 2023.

Desde entonces, la pareja ha compartido algunos de los momentos más importantes de su vida familiar. En junio de ese mismo año nació Marquito y ahora celebran la llegada de Myla, quien amplía la familia del artista y llena de alegría el hogar que comparte con Nadia Ferreira.

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