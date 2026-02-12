Presidente de Perú visitará al papa León XIV en mayo

El papa vivió más de 20 años en Perú adonde llegó por primera vez en 1985 mientras preparaba su tesis doctoral.

El presidente interino de Perú, José Jerí, será recibido el 11 de mayo por el papa León XIV, a quien entregará una invitación para visitar el país donde trabajó más de dos décadas, informó el gobierno este miércoles.

El anuncio se produce luego que la Asamblea Episcopal peruana informara hace una semana que el papa visitaría Perú en noviembre o diciembre de este año.

"La ocasión serviría para que el jefe de Estado transmita, personalmente, la invitación y le comparta el fervor con el que el pueblo peruano espera su visita", indicó la cancillería peruana en la red social X sobre la audiencia otorgada a Jerí.

El nuevo líder de la iglesia católica, Robert Francis Prevost, de 70 años, es oriundo de Chicago, Estados Unidos, pero tiene además la nacionalidad peruana desde 2015.

El papa vivió más de 20 años en Perú adonde llegó por primera vez en 1985 mientras preparaba su tesis doctoral. Al año siguiente partió y regresó de 1988 a 1998, cuando desempeñó diferentes cargos en la Orden de San Agustín, de la que es miembro.

En 2014 volvió como obispo auxiliar de Chiclayo antes de ser nombrado al frente de esa diócesis, de 2015 a 2023, por el papa Francisco.

Dejó Perú en enero de 2023 cuando Francisco lo nombró Cardenal prefecto del Dicasterio para los Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina.

La eventual llegada de León XIV fue evocada la semana pasada por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, monseñor Carlos García, a su regreso del Vaticano.

La visita "está asegurada en un 80%" y faltan solo detalles logísticos para cerrar la fecha, indicó.

La expresidenta Dina Boluarte invitó al papa en mayo pasado durante una audiencia en el Vaticano. Jerí reemplazó a Boluarte en octubre tras ser destituida por el Congreso.