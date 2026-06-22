El primer ministro británico, Keir Starmer, anuncia su dimisión
Starmer, de 63 años, dimitió como líder laborista, pero seguirá en el puesto hasta septiembre, hasta el congreso de su partido.
Londres, Reino Unido/El primer ministro británico, el laborista Keir Starmer, anunció este lunes su dimisión después de semanas de presiones internas en su partido ante la impopularidad del dirigente llegado al poder hace menos de dos años.
"Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista", dijo Starmer en un discurso ante su residencia en Downing Street.
El gobernante explicó que el Partido Laborista iniciará en julio el proceso para elegir un nuevo líder y que él seguirá como primer ministro hasta que termine ese proceso.
Keir Starmer, el abogado que cambió el rumbo del Partido Laborista para acercarlo a posiciones más de centro, quería también transformar Reino Unido, pero tras menos de dos años como primer ministro británico se va superado por las críticas.
Algunas encuestas lo colocaban como el primer ministro británico más impopular del país en décadas, en un contexto de economía estancada y aumento del coste de la vida.
El líder, con semblante sombrío, anunció su dimisión el lunes frente al número 10 de Downing Street, aceptando que debía marcharse "con buena disposición y elegancia".
Starmer, de 63 años, dimitió como líder laborista, pero seguirá en el puesto hasta septiembre, hasta el congreso de su partido. El favorito para sustituirle es Andy Burnham, del ala izquierda del laborismo, y hasta ahora alcalde del Gran Mánchester.
En una inusual muestra de emoción, Starmer pareció contener las lágrimas este lunes, mientras rendía homenaje a su familia, antes de alejarse para fundirse en un abrazo con su esposa.