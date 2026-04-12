Primer ministro Orbán reconoce 'dolorosa' derrota ante Magyar en parlamentarias en Hungría

Los comicios estuvieron marcados por un récord de participación, que podía ser favorable a la oposición, según analistas.

Budapest, Hungría/El primer ministro húngaro, el nacionalista Viktor Orbán, reconoció la derrota en las elecciones parlamentarias del domingo frente a su rival conservador, Péter Magyar.

Con casi el 67% de los distritos escrutados, el partido Tisza, de Magyar, se atribuye 137 de los 199 escaños de la Asamblea húngara, una supermayoría de dos tercios que le permite llevar a cabo reformas constitucionales.

"Los resultados de la elección, aunque no son definitivos aún, son claros y comprensibles; para nosotros, son dolorosos, pero inequívocos", dijo Orbán, quien ha dirigido el país del centro de Europa desde hace 16 años.

"Felicito al partido ganador", afirmó el primer ministro.

Magyar, de 45 años, quien tras el cierre de urnas se había declarado "cautelosamente optimista", dijo que Orbán le concedió la victoria. "Acaba de llamar para felicitarnos en nuestra victoria", escribió en una publicación en redes sociales.

Los comicios estuvieron marcados por un récord de participación, que podía ser favorable a la oposición, según analistas.

Las urnas cerraron a las 19H00 hora local (17H00 GMT) y media hora antes, la participación ya era del 77,8%, un nivel por encima de la tasa máxima de participación del 70,5% registrada en las elecciones de 2002.

Los 7,5 millones de electores en el país, así como los más de 500.000 registrados en el extranjero, pudieron elegir entre cinco partidos, en un sistema electoral mayoritario mixto muy favorable al partido de Orbán, Fidesz (Unión Cívica Húngara), que lleva 16 años en el gobierno.

Líderes europeos saludaron los resultados.

El canciller alemán, Friedrich Merz, expresó el domingo "sus sinceras felicitaciones" al vencedor de las legislativas húngaras y lo llamó a "unir sus fuerzas por una Europa unida".

"Francia saluda una victoria de la participación democrática, del apego del pueblo húngaro a los valores de la Unión Europea y por Hungría en Europa”, declaró el presidente francés Emmanuel Macron en X.

"El corazón de Europa late con más fuerza en Hungría esta noche", publicó en X Ursula von der Leyen, jefa de la Unión Europea (UE).

También lo felicitó el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez.

"Llena de esperanza"

Entre los partidarios de Magyar reunidos en Budapest había un ambiente festivo.

"Estoy muy emocionada. Vine a este evento llena de esperanza (...) Soy optimista respecto al cambio", declaró a la AFP Orsolya Rozgonyi, una ejecutiva de recursos humanos de 28 años.

Maria Toth, ama de casa de 31 años y con dos hijos, declaró tras votar en la capital, Budapest, que cree que es "una elección decisiva para Hungría".

"Tengo la impresión de que Hungría está asediada por todas partes y que grandes potencias como Bruselas intentan dictar nuestro modo de vida", añadió.

Entre los dirigentes de la UE, Orbán es una excepción por su cercanía con el presidente ruso Vladimir Putin, y ha criticado las sanciones del bloque contra Rusia desde que este país invadió Ucrania en 2022.

Su partido Fidesz había recibido el apoyo del presidente estadounidense Donald Trump, al punto de recibir esta semana al vicepresidente JD Vance para apoyar a Orbán en la recta final de campaña y criticar la injerencia de los "burócratas de Bruselas".

El propio Trump multiplicó los mensajes el viernes, al prometer poner la "potencia económica" de Estados Unidos al servicio de Orbán, que encarna la lucha contra la inmigración y la defensa de la "civilización occidental".

"Ninguna irregularidad"

Orbán choca a menudo con los otros 26 Estados miembros. Bruselas lo acusa de socavar el Estado de derecho y ha congelado miles de millones de euros en fondos.

Durante la campaña, Orbán prometió proseguir su represión contra las "falsas organizaciones de la sociedad civil, los periodistas vendidos, los jueces y los políticos".

Orbán también se presentaba como un baluarte contra Ucrania, a la que acusa de querer arrastrar a los húngaros a la guerra.

En un tono muy distinto, Magyar se ha comprometido a mejorar los servicios públicos, en particular en la salud y la educación.