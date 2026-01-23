La primera ministra danesa visita Groenlandia tras el giro de Trump

Frederiksen aterrizó proveniente de Bruselas , donde acordó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte , que la Alianza Atlántica debe reforzar su presencia en la región ártica .

Nuuk, Dinamarca/La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, llegó el viernes a Groenlandia para entrevistarse con el jefe de gobierno local, tras el giro de timón del presidente estadounidense Donald Trump, que retiró su amenaza de tomar la isla por la fuerza.

Frederiksen aterrizó proveniente de Bruselas, donde acordó con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, que la Alianza Atlántica debe reforzar su presencia en la región ártica.

Fue recibida por el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en el aeropuerto de Nuuk, capital de Groenlandia, constataron periodistas de la AFP.

Frederiksen dijo a periodistas que su visita a Groenlandia tiene como objetivo mostrar “el gran apoyo” de los daneses a los habitantes de la isla ártica en “una situación grave”.

“Estoy aquí para mostrar el gran apoyo de los daneses a los groenlandeses. Es un momento en el que necesitamos estar muy cerca los unos de los otros. Nos encontramos en una situación grave”, añadió.

Rutte y la primera ministra danesa acordaron este viernes reforzar la seguridad en el Ártico, tras el giro de timón de Donald Trump.

“Trabajamos juntos para garantizar la seguridad del conjunto de la OTAN y nos apoyaremos en nuestra cooperación para reforzar la disuasión y la defensa en el Ártico”, escribió Rutte en la red X.

“Estamos de acuerdo en que la OTAN debe aumentar su compromiso en el Ártico. La defensa y la seguridad en el Ártico son una cuestión que concierne a toda la alianza”, escribió Frederiksen en X, tras reunirse con Rutte en Bruselas y antes de viajar a la capital de Groenlandia.

Las amenazas de Trump sobre esta isla del Ártico, un territorio autónomo danés, envenenaron las relaciones entre Europa y Washington.

Pero el mandatario estadounidense dio marcha atrás el miércoles cuando señaló que había llegado a un “marco” de acuerdo sobre la isla estratégica.

En Nuuk, la primera ministra danesa se reunirá con su homólogo groenlandés.

Presencia militar

Dinamarca prometió hace varias semanas aumentar su presencia militar en el territorio, en respuesta a las preocupaciones de Trump sobre la supuesta voluntad de China y Rusia de tomar esta zona estratégica.

En ese contexto, la radio televisión pública danesa DR informó que los militares daneses enviados a Groenlandia habían recibido la orden de estar listos para el combate, en caso de ataque estadounidense.

El ministro danés de Relaciones Exteriores, Lars Lokke Rasmussen, indicó a su vez que las discusiones entre su país, Groenlandia y Estados Unidos empezarían “muy pronto”.

“Vamos a organizar estas reuniones muy pronto. No comunicaremos las fechas, ya que ahora hay que calmar los ánimos”, declaró Lokke a periodistas en Copenhague.

Las conversaciones con Washington, añadió, versarán sobre “seguridad, seguridad y más seguridad”.

Según una fuente cercana a las conversaciones entre Trump y Rutte, Estados Unidos y Dinamarca, ambos miembros de la OTAN, renegociarán el acuerdo de defensa de 1951 sobre Groenlandia.

Esto podría permitir a Washington ampliar su presencia militar en el territorio, incluidos sus sistemas de defensa antimisiles.

El acuerdo de 1951, actualizado en 2004, ya otorga prácticamente carta blanca a Washington para reforzar su despliegue militar, siempre que se informe previamente a las autoridades danesas y groenlandesas.

Sondeos indican que la mayoría de los habitantes de Groenlandia apoya una campaña de décadas por la independencia total de la isla.

Sin embargo, las amenazas de Trump durante el último año han servido para mejorar las relaciones entre Dinamarca y Groenlandia.

“Los groenlandeses aún tienen muchas quejas sobre la incapacidad de Dinamarca para reconsiderar su pasado colonial”, dijo Ulrik Pram Gad, investigador del Instituto Danés de Estudios Internacionales, a la AFP.

Sin embargo, agregó, “la presión de Trump ha llevado a la amplia mayoría del espectro político groenlandés a dejar de lado, por ahora, los preparativos para la independencia”.