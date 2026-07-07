Provincia de Canadá prepara demanda contra OpenAI por tiroteo escolar

Desde la llegada de ChatGPT, en noviembre de 2022, rápidamente seguido por competidores como Gemini (Google) o Claude (Anthropic), esta nueva generación de interfaces de IA ha sido objeto de críticas recurrentes por su influencia presunta sobre ciertos usuarios.

La provincia canadiense de Columbia Británica dijo el martes que prepara una demanda contra OpenAI ante las fallas de la empresa para reportar actividad violenta en ChatGPT de la persona que cometió un tiroteo escolar.

"La provincia está preparando acciones legales para responsabilizar a la empresa de inteligencia artificial OpenAI y a quienes toman sus decisiones por su fracaso para notificar a las fuerzas de la ley las solicitudes violentas hechas en su plataforma ChatGPT por el perpetrador antes de la tragedia en Tumbler Ridge", dijo a periodistas la fiscal general de la provincia, Niki Sharma.

Jesse Van Rootselaar, una persona transgénero de 18 años, mató a ocho personas en el pequeño pueblo minero de Tumbler Ridge, en la provincia de Columbia Británica. OpenAI había suspendido una cuenta vinculada a ella en junio de 2025, ocho meses antes del tiroteo.

La cuenta fue bloqueada por preocupaciones sobre un uso vinculado a actividades violentas, pero OpenAI afirmó que no informó a la policía porque nada apuntaba a un ataque inminente.

- ¿Chatbot criminal? -

Desde la llegada de ChatGPT, en noviembre de 2022, rápidamente seguido por competidores como Gemini (Google) o Claude (Anthropic), esta nueva generación de interfaces de IA ha sido objeto de críticas recurrentes por su influencia presunta sobre ciertos usuarios.

Se han presentado demandas ante la justicia civil, en la mayoría de los casos por suicidios y no por homicidios.

En enero, Google y Character.AI llegaron a acuerdos amistosos con familias que acusaban a chatbots conversacionales de perjudicar a menores y de haber empujado a uno de ellos a quitarse la vida.

En marzo, la familia de una joven gravemente herida durante la matanza de Tumbler Ridge (oeste de Canadá) anunció que recurriría a la justicia civil contra OpenAI por negligencia.

Le reprocha a la empresa no haber alertado a la policía sobre inquietantes mensajes escritos en ChatGPT por la presunta autora del ataque.

OpenAI indicó haber instaurado un nuevo protocolo de seguridad que activaría una alerta sobre la base de una conversación similar.