Publican foto de 'puesta de la Tierra' tomada por astronautas de Artemis II

La misión también tomó una fotografía en que se el momento en que la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado.

Más de 57 años después del célebre clic hecho por la misión Apolo 8 del "amanecer de la Tierra" ("Earthrise"), los astronautas de Artemis II inmortalizaron un "atardecer" de nuestro planeta, en una foto publicada el martes por la NASA.

La imagen muestra a la Tierra ocultándose detrás del horizonte lunar, fenómeno conocido como "puesta de la Tierra" ("Earthset").

La misión también tomó una fotografía en que se el momento en que la Luna eclipsa al Sol, revelando una vista que pocos en la historia de la humanidad han presenciado.

Los estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, así como por el canadiense Jeremy Hansen, emprendieron el martes su regreso a la Tierra tras sobrevolar la Luna y observar partes poco conocidas del satélite.

La legendaria foto "Earthrise" del Apolo 8 fue tomada el 24 de diciembre de 1968 por el estadounidense Bill Anders durante el primer sobrevuelo lunar hecho por seres humanos, junto a sus compatriotas Frank Borman y Jim Lovell.