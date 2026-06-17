Raúl Castro respalda reformas económicas en Cuba

En una carta firmada por el exmandatario y presentada durante el encuentro, Castro afirmó que transformar la economía "es lo que más conviene hoy a la Revolución".

La Habana, Cuba/El expresidente cubano Raúl Castro dio su visto bueno este miércoles a un paquete de reformas económicas debatidas por los máximos representantes del Partido Comunista (PCC, único) en La Habana para hacer frente a la crisis en la isla, bajo presión de Washington.

Castro, de 95 años, no ocupa cargos oficiales, pero sigue siendo una figura clave del poder en Cuba. La presidencia informó en su cuenta en X que participó en la reunión por videoconferencia.

En una carta firmada por el exmandatario y presentada durante el encuentro, Castro afirmó que transformar la economía "es lo que más conviene hoy a la Revolución".

El comité central del PCC analizó en el pleno extraordinario una veintena de propuestas orientadas a abrir más sectores a la inversión privada, atraer mayor capital de cubanos residentes en el exterior y reducir el tamaño del Estado, en medio del bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos a la isla desde enero.

Las reformas, presentadas previamente por el presidente Miguel Díaz-Canel, podrían ser aprobadas por la Asamblea Nacional tan pronto como el jueves, menos de una semana después de su anuncio.

Si bien conciben un reconocimiento de los mecanismos de mercado como instrumentos de asignación eficiente de los recursos, no implican en ningún sentido renunciar a la responsabilidad social del Estado", aseguró el primer ministro Manuel Marrero, citado por el gobierno también en X

Sin embargo, no queda claro si estas medidas serán suficientes para satisfacer al presidente estadounidense, Donald Trump, quien ha dejado claro que busca un cambio y ha sugerido la posibilidad de "tomar el control" de la isla situada a unos 90 millas (150 kilómetros) de Florida.

Tras años de negar la magnitud del problema, el gobierno cubano parece obligado a actuar ante el deterioro económico, la presión social y el creciente aislamiento internacional, que reducen cada vez más su margen de maniobra.

El bloqueo petrolero impuesto por Trump en enero ha llevado a la ya debilitada economía cubana al borde del colapso, marcado por apagones que a superan las 30 horas y escasez de alimentos, combustible, agua potable y medicinas.

Las empresas privadas, autorizadas en 2021 y que pueden emplear hasta 100 personas, se han convertido en un componente cada vez más importante de la economía.

Díaz-Canel señaló que los cubanos —tanto en la isla como en el exterior— tendrán las mismas condiciones que los inversionistas extranjeros, algunos de los cuales se han retirado recientemente debido a las sanciones estadounidenses.

También ha anunciado planes para reducir el tamaño del Estado mediante la disminución del número de ministerios y empleados públicos.