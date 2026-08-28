Rescatistas chinos llegan al corazón de la zona devastada por alud en el Tíbet

El balance provisional total del desastre ocurrido el miércoles es de 543 muertos y más de 1.468 desaparecidos. Del lado chino se reportaron solo cinco fallecidos.

Pekín, China/Un primer grupo de rescatistas logró llegar el viernes a la principal zona devastada por el alud de lodo que golpeó esta semana el Tíbet, informó la prensa estatal china, mientras la búsqueda de cientos de desaparecidos continúa en condiciones extremadamente difíciles.

Un total de 21 rescatistas, acompañados por un perro de búsqueda, llegaron hacia las 16:30 locales (08:30 GMT) a la zona del puesto fronterizo de Gyirong, cerca de Nepal.

Son "las primeras unidades profesionales en alcanzar el punto neurálgico de las operaciones de rescate", indicó la agencia estatal Xinhua.

El balance provisional total del desastre ocurrido el miércoles es de 543 muertos y más de 1.400 desaparecidos. Del lado chino se reportaron solo cinco fallecidos.