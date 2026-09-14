El rey Carlos se reunirá en Escocia con representantes de las gigantes de la IA

El objetivo del evento es explorar cómo la inteligencia artificial puede beneficiar a la sociedad, añadió la fuente sobre el encuentro que se celebrará en la finca de Dumfries House, sede en el campo escocés de la organización benéfica de Carlos.

Londres, Reino Unido/El rey Carlos III recibirá a representantes de las principales empresas de inteligencia artificial en un encuentro en Escocia, indicó el lunes una fuente cercana al evento, en momentos en que crecen las preocupaciones por los riesgos que plantea esta tecnología de rápido avance.

El objetivo del evento es explorar cómo la inteligencia artificial puede beneficiar a la sociedad, añadió la fuente sobre el encuentro que se celebrará en la finca de Dumfries House, sede en el campo escocés de la organización benéfica de Carlos.

La reunión tiene lugar en medio de un encendido debate sobre si debe frenarse el desarrollo de la IA, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump y aliados clave se opusieron a los llamamientos para "pisar el freno".

Otras fuentes cercanas al encuentro en Escocia, cuya fecha aún no se ha anunciado, indicaron que Google DeepMind estará representada por su director Demis Hassabis, y OpenAI por la directora financiera de la empresa, Sarah Friar.

Se espera también la asistencia de representantes de Nvidia y Anthropic.

Este mes estalló una polémica después de que un investigador dimitiera públicamente de Anthropic por temor a que la tecnología pudiera escapar al control humano.

En medio del revuelo, el sábado el director ejecutivo de Anthropic, Dario Amodei, pidió que las empresas de IA avancen de manera más lenta y cautelosa en el desarrollo de esta poderosa tecnología, y afirmó que la prevención de riesgos es primordial.

Sus principales competidores, Elon Musk, de xAI, y Sam Altman, de OpenAI, lo apoyaron públicamente.

El jefe de derechos humanos de la ONU, Volker Türk, pidió el lunes una acción urgente para contener la IA más avanzada, advirtiendo de que la tecnología plantea "riesgos sin precedentes".

En el Reino Unido, se necesita una nueva legislación sobre IA "para abordar la magnitud y la gravedad de las amenazas que la tecnología plantea a los derechos humanos", advirtió un grupo multipartidista de legisladores en un informe publicado el lunes.

"En ninguna parte del mundo (...) existe actualmente un enfoque legislativo y regulador sobre la IA que sea adecuado para su propósito", afirmó Alex Sobel, presidente del Comité Conjunto de Derechos Humanos, que redactó el informe..