El rey de Marruecos integrará el 'Consejo de la Paz' creado por Trump

Rabat, Marruecos/El rey Mohammed VI de Marruecos aceptó la invitación del presidente estadounidense Donald Trump para unirse a su Consejo de Paz como miembro fundador, anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores marroquí este lunes.

“Acogiendo con satisfacción el compromiso y la visión del presidente Donald Trump para promover la paz”, el monarca “aceptó con agrado esta invitación”, indicó un comunicado oficial transcripto por la agencia oficial de noticias MAP.

“En este contexto, el Reino de Marruecos ratificará la Carta que establece este Consejo”, añadió el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Esta iniciativa busca “contribuir a los esfuerzos para la paz en Oriente Medio” y adoptar un nuevo enfoque para resolver los conflictos en el mundo, agregó la misma fuente oficial.

Esta iniciativa del mandatario estadounidense fue concebida originalmente para supervisar la reconstrucción de Gaza, pero su estatuto no parece limitar su función al territorio palestino ocupado.

Trump quiere que los países que integren su “Consejo de Paz” paguen 1.000 millones de dólares para formar parte de ese organismo, que se arroga la misión de “promover la estabilidad” en el mundo, según los estatutos obtenidos el lunes por la AFP.

La Casa Blanca solicitó a varios líderes mundiales que sean parte de esa junta, presidida por el propio Trump. Entre ellos figuran el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro húngaro Viktor Orbán y el primer ministro canadiense Mark Carney.