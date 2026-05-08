Rusia y Ucrania confirman tregua del 9 al 11 de mayo mediada por EEUU

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que Ucrania y Rusia habían aceptado la tregua del 9, 10 y 11 de mayo.

Rusia y Ucrania confirmaron un alto al fuego mediado por Estados Unidos de tres días a partir del sábado, cuando Moscú celebra el Día de la Victoria en la Segunda Guerra Mundial, así como un intercambio de 1.000 prisioneros cada uno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en sus redes sociales que Ucrania y Rusia habían aceptado la tregua del 9, 10 y 11 de mayo y confió en que será "el principio del fin de una guerra muy larga, mortífera y difícil".

La invasión rusa de Ucrania, lanzada en 2022 y ya en su quinto año, ha causado cientos de miles de muertos. Es el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

En su mensaje en Truth Social, Trump consideró que el desenlace de la guerra estaba "cada vez más cerca", mientras esta semana se reanudaron las conversaciones entre negociadores ucranianos y estadounidenses en Florida.

Estos diálogos habían pasado a un segundo plano desde el inicio de la guerra en Oriente Medio a fines de febrero.

El viernes, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski dijo esperar la llegada a Ucrania de los negociadores estadounidenses en las próximas semanas.

Justo después de la publicación del mensaje de Trump, Zelenski ordenó al ejército no atacar el desfile militar previsto para el sábado en la Plaza Roja de Moscú para conmemorar el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en 1945.

Una alta fuente de la presidencia ucraniana dijo a la AFP que Kiev "intercambió la ausencia de drones en Moscú mañana por 1.000 prisioneros de guerra".

Ucrania actuará "en espejo" durante la tregua, añadió la fuente bajo anonimato.

En Moscú, el Kremlin había acogido con satisfacción la propuesta de Trump, señalando que era "importante" que coincidiera con la "sagrada" festividad rusa.

Rusia había amenazado con lanzar un ataque masivo en el corazón de Kiev si Ucrania llegaba a perturbar este desfile del 9 de mayo, fecha de celebraciones en Rusia de la capitulación alemana en 1945.

En Kiev, los habitantes entrevistados el viernes por la AFP descartaron la amenaza rusa.

"Nada nuevo ocurrirá", dijo un empleado bancario de 40 años.

Ataques con drones

Moscú ya había decretado una tregua unilateral antes de las conmemoraciones del 9 de mayo, pero tanto Ucrania como Rusia continuaron sus ataques con drones.

Según la fuerza aérea ucraniana, Moscú lanzó durante la noche 67 drones de largo alcance contra el país.

Rusia aseguró el viernes haber respondido "de manera simétrica" a las "violaciones" por parte de Ucrania de la tregua.

La defensa aérea rusa afirmó haber interceptado 409 drones ucranianos desde la entrada en vigor de su cese de hostilidades.

Un dron lanzado por Ucrania mató a un hombre de 41 años y a su hija de 15 en la parte de la región ucraniana de Jersón ocupada por los rusos, anunció la administración respaldada por Moscú.

Zelenski también celebró ataques de su ejército contra infraestructuras petroleras rusas, incluyendo un depósito cerca de Moscú y una refinería en los Urales.

Además 13 aeropuertos en el sur de Rusia tuvieron que cerrar tras un impacto en una instalación de control aéreo en Rostov del Don. Se anunció luego que los vuelos se habían reanudado parcialmente.

Putin convocó una reunión del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia sobre este ataque, que tildó de "acto de naturaleza terrorista".

En las últimas semanas, el ejército ucraniano, que reforzó sus capacidades en materia de drones, ha intensificado su ofensiva, alcanzando objetivos situados a cientos de kilómetros de Ucrania.