Rusia y Ucrania decretan treguas en días diferentes esta semana

Rusia anunció el lunes una tregua unilateral con Ucrania el 8 y 9 de mayo. Ucrania respondió declarando su propio alto el fuego a partir de la medianoche del 5 de mayo.

Rusia anunció el lunes una tregua unilateral con Ucrania el 8 y 9 de mayo con motivo de las conmemoraciones de la victoria soviética en la Segunda Guerra Mundial, y amenazó con lanzar un "ataque masivo con misiles" contra Kiev si Ucrania la violaba.

Ucrania respondió declarando su propio alto el fuego a partir de la medianoche del 5 de mayo.

La disputa se produce en momentos en que Estados Unidos centra su atención en el conflicto en Oriente Medio después de los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra en Ucrania, desencadenada por la invasión rusa a gran escala en 2022.

"De acuerdo con una decisión del comandante en jefe supremo de las fuerzas armadas rusas, Vladimir Putin, se ha declarado un alto el fuego el 8 y 9 de mayo de 2026", señaló el ministerio de Defensa ruso en MAX, un servicio de mensajería respaldado por el Kremlin.

Si Ucrania "intenta implementar sus planes criminales para perturbar la celebración (...), las fuerzas armadas rusas lanzarán, en represalia, un ataque masivo con misiles contra el centro de Kiev", advirtió, y exhortó a la población civil de Kiev y a los empleados de misiones diplomáticas extranjeras a abandonar la ciudad.

Rusia conmemora cada año el Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en 1945 con un gran desfile militar en la Plaza Roja de Moscú.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, declaró por su parte que decretar un alto el fuego para que Moscú pueda celebrar la fecha no era "serio", y que Rusia temía que los drones ucranianos "zumbaran sobre la Plaza Roja".

Agregó que no había recibido ninguna solicitud "sobre la modalidad de un cese de hostilidades".

"En ese sentido, anunciamos un régimen de alto el fuego a partir de las 00H00 (21H00 GMT) de la noche del 5 al 6 de mayo", dijo en X.

Más tarde, el líder ucraniano aterrizó en Baréin para mantener conversaciones sobre "cooperación en materia de seguridad", indicó a la AFP una fuente de la delegación ucraniana.

Ataques mortales

Ataques rusos mataron el lunes a nueve personas en toda Ucrania, según funcionarios ucranianos, mientras que un dron ucraniano se estrelló contra un edificio residencial en Moscú.

Por la mañana, misiles balísticos rusos lanzados contra la localidad de Merefa —en las afueras de Járkov, la segunda ciudad más poblada de Ucrania— mataron a siete civiles e hirieron a decenas de personas.

Periodistas de la AFP en Merefa vieron varios cadáveres tendidos en la calle, cubiertos con mantas y sábanas blancas, y comercios, casas y vehículos dañados.

Otro ataque ruso contra la localidad de Vilniansk, en la región de Zaporiyia, mató a un matrimonio cuyo hijo resultó herido, junto con otras tres personas.

En Rusia, un dron ucraniano mató a un civil en la región fronteriza de Bélgorod. Un dron ucraniano también impactó contra un edificio de gran altura en un barrio acomodado de Moscú durante la noche, declaró el alcalde de la capital rusa, Serguéi Sobianin.

Avances lentos

Rusia perdió en abril más territorio del que ganó en Ucrania por primera vez desde la contraofensiva ucraniana de mediados de 2023, según un análisis de la AFP basado en datos del Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, por sus siglas en inglés).

Moscú cedió el control de unos 120 kilómetros cuadrados entre marzo y abril, según los datos del ISW.

Pese a que los combates en el frente alcanzaron una situación cercana al estancamiento, en los últimos meses han continuado sin tregua ataques intensos y mortales, en su mayoría por drones.

Los avances de Rusia se han ralentizado desde finales de 2025, ya que los problemas de comunicación en el ejército ruso, sumados a contraataques ucranianos, ayudaron a Kiev a lograr progresos localizados en el sureste.

Sin embargo, las ganancias netas del ejército ucraniano —las primeras en más de dos años— fueron marginales y representaron solo el 0,02% del territorio ucraniano, según los datos.

Moscú ocupa actualmente algo más del 19% de Ucrania, la mayor parte del cual conquistó durante las primeras semanas de su invasión hace cuatro años.

Aproximadamente el 7%, incluida Crimea y zonas de la región del Donbás, ya estaba bajo control ruso o de separatistas prorrusos antes de la invasión de febrero de 2022, que desató la guerra.