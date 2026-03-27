El secretario de Estado Marco Rubio llegó a la reunión del G7 en Francia

En su primera visita al extranjero desde el arranque de la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán el 28 de febrero , el secretario de Estado será presumiblemente presionado por sus colegas para que clarifique la estrategia de la Casa Blanca.

Cernay-la-Ville, Francia/El secretario de Estado norteamericano Marco Rubio llegó este viernes a la abadía de Vaux-de-Cernay, cerca de París, para participar en la segunda jornada de la reunión de ministros de Exteriores del G7, dominada por la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias a nivel mundial.

En su primera visita al extranjero desde el arranque de la ofensiva israelo-estadounidense contra Irán el 28 de febrero, el secretario de Estado será presumiblemente presionado por sus colegas para que clarifique la estrategia de la Casa Blanca en el conflicto, que el sábado cumple un mes.

Rubio a su vez presionará a los ministros de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia y Japón para que ayuden a a Washington a reabrir el estrecho de Ormuz.