Secuestran en Colombia a un militar de la legión extranjera francesa

El presidente Abelardo de la Espriella trazó una política de combate frontal a los grupos armados con la ayuda de Estados Unidos.

Bogotá, Colombia/Un militar colombiano de la Legión Extranjera de Francia fue secuestrado en una región de Colombia dominada por guerrilleros, informó el jueves el ejército del país sudamericano.

José Olger Melo Charry fue tomado como rehén el 6 de agosto cuando transitaba por una carretera del departamento de Nariño (suroeste), de acuerdo con un informe de la institución conocido por la AFP.

Los responsables del secuestro serían disidentes de la extinta guerrilla FARC que se marginaron del acuerdo de paz de 2016.

Los rebeldes se lo llevaron al notar que pertenecía a la Legión Extranjera Francesa, según el reporte.

"El caso está siendo seguido muy de cerca por el Ministerio de Defensa y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Las Fuerzas Armadas francesas agradecen a Colombia haber abierto una investigación judicial", declaró a la AFP el Ministerio de Defensa francés.

El coronel del ejército Mauricio Osorio dijo a la emisora Blu Radio el jueves que Melo Charry ingresó al ejército francés "hace cuatro años" y estaba de descanso en su país de origen.

El militar "ostenta el grado de cabo", según el responsable.

"Se trata de un soldado de la Legión Extranjera de nacionalidad colombiana; no tiene la nacionalidad francesa", precisó el Ministerio francés de Defensa. Las primeras informaciones afirmaban que era colombo-francés.

Su permiso lo autorizaba a permanecer en territorio metropolitano francés, pero no a viajar a Colombia, añadió el ministerio, que no precisó de inmediato en qué regimiento prestaba servicio.

La agrupación señalada del secuestro está bajo el mando de alias Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia.

Las organizaciones armadas del país, dedicadas principalmente al narcotráfico y la minería ilegal, utilizan el secuestro con fines extorsivos o para ejercer presión a las autoridades.

El presidente Abelardo de la Espriella trazó una política de combate frontal a los grupos armados con la ayuda de Estados Unidos.

Bajo la gestión de su antecesor de izquierda, Gustavo Petro, el gobierno fracasó en negociaciones de paz con las múltiples organizaciones que se financian del narcotráfico y la minería ilegal.