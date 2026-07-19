Seis muertos en buque turco golpeado por misiles rusos, afirma Ucrania

Durante la noche, Rusia lanzó alrededor de dos docenas de misiles balísticos contra Kiev, ataque que dejó un muerto y 16 heridos, en medio de una escalada de bombardeos que sigue causando víctimas civiles.

Seis marineros murieron y cuatro permanecen desaparecidos tras un ataque con misiles rusos contra un buque mercante turco que transportaba cereales en el mar Negro, informaron este domingo las autoridades ucranianas. El hecho ocurrió pocas horas después de que Moscú lanzara una nueva oleada de misiles contra Kiev.

La Armada de Ucrania indicó que Rusia disparó tres misiles de crucero contra el Golden Leo, un buque con bandera de Guinea-Bissau, mientras abandonaba la zona de combate con un cargamento de granos.

"Ocho miembros de la tripulación fueron rescatados. Dos de ellos resultaron heridos. Lamentablemente, hasta el momento se ha confirmado la muerte de seis marineros y hay otros cuatro desaparecidos", informó en Telegram el ministro de Reconstrucción, Infraestructura y Transporte de Ucrania, Mykola Kalashnyk.

Según el ministro de Relaciones Exteriores, Andrii Sibiga, entre los tripulantes había ciudadanos de Siria e India, mientras que el capitán del barco, de nacionalidad ucraniana, figura entre los fallecidos.

"Mientras el mundo aún reacciona al brutal ataque nocturno de Rusia contra Kiev, Moscú continúa su campaña de terror a lo largo del día", escribió Sibiga en X.

Ataques sobre Kiev y otras ciudades

Durante la noche, Rusia lanzó alrededor de dos docenas de misiles balísticos contra Kiev, ataque que dejó un muerto y 16 heridos, en medio de una escalada de bombardeos que sigue causando víctimas civiles.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, aseguró que Rusia ejecutó "uno de sus mayores ataques con misiles balísticos contra Kiev", al lanzar más de 40 misiles, de los cuales 25 eran balísticos.

Por su parte, un ataque ucraniano en la región rusa de Kursk, cerca de la frontera, dejó una persona fallecida, según informó el gobernador regional, Alexander Khinshtein.

Horas después, nuevos bombardeos rusos causaron la muerte de cuatro personas y dejaron 20 heridos en un almacén postal de Járkov, la segunda ciudad más grande del este de Ucrania, informó el gobernador militar Oleg Syniegubov.

En Odesa, un ataque ruso contra un parque de atracciones dejó un adolescente muerto y 12 personas heridas, entre ellas un niño de dos años, de acuerdo con el gobernador Oleg Kiper.

Por su parte, Rusia negó haber atacado objetivos civiles y afirmó que sus operaciones estuvieron dirigidas contra instalaciones militares, centros logísticos en Kiev e infraestructura portuaria utilizada por el ejército ucraniano en Odesa.