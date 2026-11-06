Senado de Paraguay destituye a Santiago Peña por mal desempeño de funciones; Pedro Alliana asumirá la Presidencia

El Senado declaró culpable a Santiago Peña por mal desempeño de funciones y aprobó su destitución con 44 votos. Tras la decisión, convocaron a una sesión conjunta del Congreso para tomar juramento al vicepresidente Pedro Alliana, quien deberá completar el periodo presidencial hasta agosto de 2028.

Paraguay/El Senado de Paraguay destituyó por unanimidad al presidente Santiago Peña, luego de declararlo culpable por mal desempeño de funciones. La decisión contó con 44 votos y abrió paso a la sucesión presidencial, que quedará en manos del vicepresidente Pedro Alliana.

Tras la votación, se convocó a una sesión conjunta del Congreso, integrado por el Senado y la Cámara de Diputados, para tomar juramento a Alliana como nuevo presidente de la República. El vicepresidente deberá completar el mandato presidencial hasta agosto de 2028, conforme al periodo constitucional vigente.

La destitución de Peña se produce en medio de una crisis política y financiera que sacude a Paraguay, vinculada al caso Ueno Bank y a los cuestionamientos sobre la gestión del mandatario. El proceso de juicio político fue impulsado bajo la causal de mal desempeño de funciones.

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