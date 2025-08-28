Senadores mexicanos se enfrentan a golpes en debate

Ciudad de México, México/Una sesión en el senado mexicano derivó este miércoles en un violento enfrentamiento físico entre legisladores, luego de un debate marcado por acusaciones sobre supuestos llamados de la oposición a pedir la intervención militar de Estados Unidos contra los cárteles del narcotráfico.

Los protagonistas de la trifulca fueron el presidente de la cámara alta y líder oficialista, Gerardo Fernández Noroña, y el opositor Alejandro Moreno, dirigente del PRI. El incidente ocurrió cuando Moreno, molesto por no haber recibido la palabra, subió a la tribuna, empujó varias veces a Noroña, le propinó un manotazo en el cuello y tiró al suelo a un asesor que intentó interponerse.

El intercambio subió de todo luego de que la mayoría oficialista acusara al PRI y al PAN de respaldar una posible intervención militar de Washington. La izquierda basó sus señalamientos en una reciente entrevista de la senadora conservadora Lilly Téllez en Fox News, donde aseguró que los cárteles han infiltrado al gobierno mexicano.

Fernández Noroña anunció en conferencia de prensa que presentará una denuncia por lesiones contra Moreno y pedirá retirarle el fuero.

"El debate puede ser muy duro, muy ácido, pero hoy que fueron evidenciados de su traición a la patria, pierden a cabeza porque fueron exhibidos", declaró Noroña.

Por su parte, Moreno respondió en un video difundido en su cuenta de X que fue Noroña quien inició la agresión.

"Él lo hizo porque no pudo callarnos con argumentos", afirmó el priista, quién además enfrenta un posible proceso de desafuero por presunta corrupción durante su gestión como gobernador de Campeche.

El enfrentamiento ocurre en medio de tensiones políticas marcadas también por declaraciones de medios estadounidenses, que recientemente reportaron que el presidente Donald Trump habría ordenado a sus fuerzas armadas combatir a los cárteles latinoamericanos designados como organizaciones "terroristas" globales.

La escena de golpes en el senado refleja la crispación política en México, donde las acusaciones de vínculos con el narcotráfico y la sombra de influencia estadounidense han encendido los ánimos entre oficialismo y oposición.

Puede interesar: El show debe continuar: así fue la maratónica reunión de gabinete de Trump