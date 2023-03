¿Un virus zombie? Esto fue lo que descubrieron los científicos

Panamá/El calentamiento global en el Ártico, ha provocado que el hielo marino se derrita cada vez más rápido, el virus ha sido extraído del “permafrost” la capa del suelo congelada bajo la superficie de la tierra.

Los científicos que han estudiado las consecuencias del calentamiento global se preocuparon de que algunos virus que han permanecido congelados en el permafrost durante miles de años “resucitaran”.

Ahora, científicos franceses lograron “revivir” unas cinco familias de virus, todas infecciosas para las amebas unicelulares, la más antigua de las cuales tiene casi 48,500 años, según registraron mediante radiocarbono del suelo.

La idea de que un virus prehistórico se libere con el calentamiento global, es una idea que existe en la comunidad científica desde hace ya muchos años y con el surgimiento de la pandemia del covid-19 fue un tema de mayor importancia para los investigadores.

Es por eso que científicos franceses, tras analizar muestras de tierra tomadas del permafrost siberiano, identificaron partículas virales que siguen siendo infecciosas. Es decir que buscaron los denominados “virus zombis”.

¿Cuál es el objetivo de la investigación?

El permafrost según explican los expertos se comporta como una suerte de cápsula del tiempo que conserva tanto patógenos antiguos como animales extintos momificados.

En ese sentido, Kimberley Miner, científica climática del Laboratorio de Propulsión a Reacción de la NASA, en el Instituto de Tecnología de California en Pasadena, indicó a CNN que “están sucediendo muchas cosas con el permafrost que preocupan, y esto demuestra por qué es muy importante que mantengamos la mayor cantidad posible de permafrost congelado”.

Jean-Michel Claverie, profesor emérito de medicina y genómica en la Facultad de Medicina de la Universidad de Aix-Marseille en Marsella, Francia, fue el titular en analizar las muestras que fueron recogidas del permafrost, destacó que teme que su investigación, al centrarse en las amebas, el no sea tomada en cuenta.

Al mismo tiempo, alertó que se trata de un indicio hacia un problema que puede ser mucho más grave, ya que pueden surgir otros que sí afecten a la humanidad. Denotó “Vemos las huellas de muchos, muchos, muchos otros virus”.

“Sabemos que están allí. No sabemos con certeza si todavía están vivos. Pero nuestro razonamiento es que, si los virus que atacan las amebas todavía están vivos, no hay razón por la que los otros virus no sigan vivos y sean capaces de infectar a sus propios anfitriones”, agregó el experto en la conversación a CNN.

Otra de las expertas Birgitta Evengard profesora emérita del Departamento de Microbiología Clínica de la Universidad de Umea, en Suecia dijo “Si hay un virus escondido en el permafrost con el que no hemos estado en contacto durante miles de años, es posible que nuestra defensa inmunológica no sea suficiente”.

Además, agregó: “Es correcto tener respeto por la situación y ser proactivo y no solo reactivo. Y la forma de combatir el miedo es tener conocimientos” porque “nuestra defensa inmunológica se ha desarrollado en estrecho contacto con el entorno microbiológico”.