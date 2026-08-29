Sube a 675 el saldo provisional de muertos por el alud en Nepal

Cerca de 3.000 personas están desaparecidas en los dos países, de las cuales al menos 2.426 en Nepal.

El saldo oficial y provisional de muertos en Nepal por el alud del miércoles subió a 675, según un nuevo saldo facilitado este sábado por la autoridad de gestión de desastres.

El balance anterior, del lado nepalí, era de 633 fallecidos. En la vecina China, las autoridades dieron cuenta por el momento de siete muertos en la región del Tíbet, con lo que el total sumando ambos países es de 682 muertos.

Cerca de 3.000 personas están desaparecidas en los dos países, de las cuales al menos 2.426 en Nepal.

Nepalíes buscan a sus seres queridos desaparecidos tras el devastador alud

Rishi Shrestha revisa la lista una y otra vez, pero termina aceptando la realidad: el nombre de su primo no figura entre los sobrevivientes de la potente riada que devastó el norte de Nepal.

Ya casi no alberga esperanzas de volverlo a ver. "Han pasado más de tres días", dice con un suspiro. "Hay un 99% de probabilidades de que ya no esté vivo".

Su primo, Rajan Shrestha, de 35 años, viajaba el miércoles hacia la vecina China cuando la gigantesca avalancha de agua y escombros, provocada por el colapso de un glaciar aguas arriba, sepultó la carretera por la que circulaba.

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"Hablé con él esa mañana, cuando se detuvo a tomar un té justo antes de pasar la frontera", relata Rishi.

"El ejército nos dice que está rescatando a las personas que puede localizar, es decir, a quienes lograron refugiarse en zonas elevadas. Parece que él quedó sepultado..."

Hasta ahora, las autoridades nepalesas han recuperado más de 600 cadáveres de entre un mar de lodo y escombros que cubren el valle.

Sin embargo, cerca de 2.500 personas continúan desaparecidas del lado nepalí, entre ellas cientos de turistas extranjeros, muy numerosos en esta región del Himalaya frecuentada por excursionistas y peregrinos.

Decenas de padres, hijos y amigos acudieron este sábado al cuartel militar de la ciudad de Bidur, donde los equipos de rescate han instalado su centro de operaciones, en busca de noticias sobre algún ser querido.

Frente a las instalaciones, las autoridades colgaron en la cabina de un cajero automático una lista de varias páginas con los nombres de las personas que los rescatistas han logrado localizar y evacuar.