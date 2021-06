Jurado electoral de Perú en crisis interna por maniobra de uno de sus magistrados

Por AFP



La incertidumbre crece este jueves en Perú luego de que uno de los magistrados del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) "declinó" seguir en el puesto, con el aparente fin de impedir que el órgano proclame como vencedor al izquierdista Pedro Castillo.

El JNE anunció que ha iniciado una evaluación legal "que permita tomar medidas inmediatas en salvaguarda de la democracia y para evitar se afecte la culminación del proceso electoral", tras la "declinación irrevocable" que presentara el magistrado Luis Arce el miércoles en la noche.

Este magistrado legalmente no puede renunciar mientras no finalice el presente proceso electoral, por lo que empleó la palabra "declinar" para no continuar con su labor, entrampando al JNE (de cuatro miembros) cuando aparentemente faltan pocos días para proclamar al nuevo presidente de Perú.

El Tribunal tiene potestad, sin embargo, para superar este impase nombrando a un magistrado suplente, según la ley electoral.

La decisión de Arce parece en sintonía con sectores políticos que insisten en denunciar un "fraude" en perjuicio de la candidata derechista Keiko Fujimori, aunque Estados Unidos y la Organización de Estados Americanos (OEA) han dicho que el proceso electoral peruano fue limpio y justo.

Antes de proclamar al ganador, el JNE estaba avanzando lentamente en dirimir todas las solicitudes de impugnación de votos y apelaciones presentadas por Fujimori, y había rechazado la mayoría de ellas.

El escrutinio del 100% de las mesas de sufragio culminó hace nueve días y dio un 50,12% a Castillo y un 49,87% a Fujimori, con una ventaja de 44.000 votos.

Estados Unidos dijo el martes, en un comunicado del Departamento de Estado, que las elecciones peruanas "son un modelo de democracia en la región".

"Apoyamos dar tiempo a las autoridades electorales para procesar y publicar los resultados de acuerdo con la ley peruana", añadió.

Los observadores de la OEA también indicaron que los comicios de Perú fueron limpios y sin "graves irregularidades", lo mismo que dijo el gobierno centrista interino peruano de Francisco Sagasti, que culmina su mandato el 28 de julio.

Pese a ello, el equipo de Fujimori ha seguido insistiendo en que hubo "fraude" y ha buscado demorar la proclamación del vencedor con diversas solicitudes y apelaciones ante el JNE, mientras militares retirados han llamado a las Fuerzas Armadas a intervenir para impedir que pueda asumir Castillo a quien tildan además de "comunista".