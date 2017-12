Macri aboga por mejorar vida de la gente con sistema multilateral de comercio

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, abrió hoy la XI Conferencia de la Organización Mundial del Comercio con un alegato al sistema multilateral de comercio y su función para "mejorar la vida" de la gente, pero abogó por hacerlo más eficiente porque sus beneficios no han llegado "a todos".

"Los invito a avanzar en los consensos necesarios para que las reglas del comercio mundial estén en sintonía con la realidades sociales del siglo XXI", remarcó el mandatario en Buenos Aires frente a centenares de autoridades de los 164 países que integran el organismo, así como ante sus pares de Brasil, Michel Temer; Paraguay, Horacio Cartes; y Uruguay, Tabaré Vázquez.

Macri les invitó "a trabajar juntos" para "expandir los beneficios del comercio" pero poniendo en el centro del debate "el desarrollo humano, el cuidado del planeta, la igualdad de género y la equidad social".

Las plenarias de la reunión de la OMC, que Macri esperó sean un "aporte significativo para el futuro del comercio internacional" y sobre todo para "el bienestar de nuestros pueblos", tendrán lugar durante tres días en Buenos Aires y se abrirán oficialmente en la mañana del lunes.

La clave de esta cita será, a juicio del presidente argentino, trabajar para que los beneficios del comercio lleguen a cada vez más gente generando empleos de calidad y bienestar social.

"Pero los desafíos son muchos. No es sostenible avanzar en un esquema donde el otro es siempre el proteccionista o el que no cumple las reglas. Los problemas de la OMC se resuelven con más OMC, no con menos".

"Es un hecho histórico que la OMC se reúna en nuestra región por primera vez", destacó el mandatario, para quien la presencia de sus pares en la ceremonia de hoy es un "claro gesto de apoyo al multilateralismo" y al objetivo compartido de "construir un comercio justo basado en reglas claras".

Para el presidente anfitrión, por más de 20 años la OMC -creada en 1995- ha sido una pieza "fundamental" del sistema de gobernanza económica global y ha hecho del comercio una fuente central de "crecimiento y desarrollo".

"Sin embargo, sabemos que los beneficios aún no han alcanzado a todos y ha producido cuestionamientos hacia la globalización económica. Vivimos una época de profundas transformaciones globales y es responsabilidad de todos afrontar los desafíos del siglo XXI y convertirlos en oportunidades para un futuro mas inclusivo", deseó Macri.

Es así que su país busca "sentar las bases para el debate sobre cómo tornar mas eficiente el sistema multilateral de comercio para que se convierta en motor de desarrollo", con el convencimiento de que el camino para lograrlo "es un mundo abierto donde todos comercian con todos con reglas claras y justas".

"Solo se puede lograr trabajando juntos a través de una mayor interconexión de nuestras economías que promueva creación de empleo, educación de calidad, innovación e inserción de pymes en las cadenas de valor", subrayó.

"Renovar nuestro firme compromiso con el fortalecimiento del sistema multilateral del comercio que nos llevará a mejorar la vida de nuestra gente", agregó.

Para el jefe de Estado argentino, esta Conferencia brinda una "oportunidad histórica" para fortalecer el sistema multilateral de comercio "con la OMC en su centro".

"En un escenario internacional marcado por una incipiente recuperación del comercio internacional en 2017 tenemos razones para ser optimistas, pero nuestra tarea es profundizar este repunte hacia un crecimiento sostenido del comercio y este camino debemos transitarlo juntos", sentenció.

Macri indicó que este evento coincide con una nueva etapa de Argentina "que despierta mucho entusiasmo", ya que el país quiere ser "confiable" y productivo, sostenible e insertado en el mundo.

No obstante, valoró que además de ser sede de la reunión de la OMC, también Argentina ostente en la actualidad la Presidencia del G20.